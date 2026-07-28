Jornada de concientización sobre el cuidado del corazón en Mármol

El Municipio de Almirante Brown llevará a cabo una jornada de salud dedicada a la concientización y a la educación sobre el cuidado del corazón este miércoles en Mármol. Será para recordar al doctor René Favaloro, en la fecha en la que se cumple el 26to. aniversario de su fallecimiento. Se desarrollará de 10 a 13 en el Paseo Mural Doctor Favaloro, 4 de Enero y Mitre, en las inmediaciones de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR). Profesionales brindarán asesoramiento y herramientas orientadas a la adopción de hábitos de vida saludables.