Jornada de concientización sobre el cuidado del corazón en Mármol

En el paseo Doctor René Favaloro, en 4 de Enero y Mitre, en inmediaciones de la estación de trenes de la Línea General Roca, al cumplirse 26 años de su fallecimiento.
El Municipio de Almirante Brown llevará a cabo una jornada de salud dedicada a la concientización y a la educación sobre el cuidado del corazón este miércoles en Mármol. Será para recordar al doctor René Favaloro, en la fecha en la que se cumple el 26to. aniversario de su fallecimiento. Se desarrollará de 10 a 13 en el Paseo Mural Doctor Favaloro, 4 de Enero y Mitre, en las inmediaciones de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR). Profesionales brindarán asesoramiento y herramientas orientadas a la adopción de hábitos de vida saludables.
Organizada por la Secretaría de Salud comunal, contempla un circuito de postas informativas a cargo de médicos generalistas, nutricionistas y docentes de educación física, enfocados en ejes como la alimentación equilibrada, la actividad física periódica y el descanso adecuado como factores fundamentales de prevención. También participará la Casa de la Enfermería, donde efectuarán controles de presión arterial y glucemia en sangre toda la mañana. La cartera sanitaria local destacó la importancia de la fecha para revalorizar la trayectoria científica y humana del cardiocirujano argentino, al tiempo que remarcó el compromiso de la gestión local en promover espacios territoriales que acerquen la atención primaria y la prevención sanitaria a los barrios.
comentar