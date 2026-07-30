Instalaron diez bombas depresoras de napas en Turdera

El Municipio de Lomas de Zamora instaló las primeras diez bombas depresoras de napas freáticas en Turdera, como parte del programa hídrico y ambiental orientado a regular el agua subterránea y mitigar riesgos de anegamientos. La intervención en Turdera incluyó el montaje de los equipos a unos nueve metros de profundidad, la ejecución de las conexiones eléctricas y el zanjeo con tendido de cañerías de impulsión. Este sistema deriva el agua hacia la red pluvial existente para evitar filtraciones en calzadas y viviendas.