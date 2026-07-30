Instalaron diez bombas depresoras de napas en Turdera

Se colocarán un total de treinta en distintos puntos del distrito, para regular el agua subterránea y mitigar los riesgos de anegamientos.
El Municipio de Lomas de Zamora instaló las primeras diez bombas depresoras de napas freáticas en Turdera, como parte del programa hídrico y ambiental orientado a regular el agua subterránea y mitigar riesgos de anegamientos. La intervención en Turdera incluyó el montaje de los equipos a unos nueve metros de profundidad, la ejecución de las conexiones eléctricas y el zanjeo con tendido de cañerías de impulsión. Este sistema deriva el agua hacia la red pluvial existente para evitar filtraciones en calzadas y viviendas.
Las tareas se concentraron en las intersecciones de San Raimundo con Alvarado y Núñez; San Joaquín y Alvarado; Núñez y Santo Tomás; San Mateo, San Blas y San Francisco con 9 de Julio; San Benito y Mariño; Pichincha y San Blas; y Santa Ana y Soler. Se prevé la colocación de un total de 30 bombas freáticas en puntos estratégicos de la comuna. Una vez finalizada la puesta en marcha de los últimos dispositivos en Turdera, el plan de obras avanzará en Parque Barón, Temperley y Lomas de Zamora.
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