Incendio destruyó dos colectivos articulados en Longchamps

El alerta convocó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes acudieron al lugar con dos dotaciones para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros colectivos y sectores de la cabecera. Las tareas del personal se concentraron en el combate de las intensas llamas y en el posterior enfriamiento de las estructuras metálicas de los vehículos afectados, los cuales resultaron destruidos como consecuencia del fuego. No hubo heridos ni afectados por la inhalación de humo durante las maniobras de extinción. Las causas que provocaron el incendio se encuentran bajo investigación.