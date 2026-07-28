Incendio destruyó dos colectivos articulados en Longchamps

El siniestro se produjo en la cabecera de la Empresa San Vicente y fue combatido por dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.
Un voraz incendio se registró en el predio de la Empresa San Vicente -controlada por el Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor), en Vicepresidente Adolfo Alsina al 1500, Longchamps a 500 metros al sur de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR), que afectó de manera directa a dos coches articulados -los internos 5024 y 5067- que se encontraban estacionados dentro del predio. Otra unidad fue retirada rápidamente y se evitó que resultara destruida.
El alerta convocó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes acudieron al lugar con dos dotaciones para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros colectivos y sectores de la cabecera. Las tareas del personal se concentraron en el combate de las intensas llamas y en el posterior enfriamiento de las estructuras metálicas de los vehículos afectados, los cuales resultaron destruidos como consecuencia del fuego. No hubo heridos ni afectados por la inhalación de humo durante las maniobras de extinción. Las causas que provocaron el incendio se encuentran bajo investigación.
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