Avanza el Plan Integral de Mejora de Calles en Almirante Brown

En Longchamps, se realizaron intervenciones en Chaco en las inmediaciones del paso bajo nivel con las vías de la Línea General Roca (LGR); en Berlín; en Lagos y Los Cipreses; en la intersección de Berlín y Canalejas; y en el cruce de Tornquist y Chaco. En Rafael Calzada, las mejoras alcanzarán tramos de la calle Agüero y España, así como el sector de Balboa y Presidente Perón. Los frentes de obra también abarcan la renovación integral de la calzada de ingreso al Cementerio Municipal.