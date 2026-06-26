Avanza el Plan Integral de Mejora de Calles en Almirante Brown

Se trabajó en Longchamps, Rafael Calzada, barrio Don Orione y el límite entre Mármol y Adrogué.
El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra intensificando la ejecución de los trabajos de bacheo, pavimentación, mejorado, consolidado y recuperación de calzadas en diferentes barrios y localidades en el marco dl Plan Integral de Mejora de Calles, orientado a optimizar la circulación vehicular, potenciar la conectividad interurbana y fortalecer las condiciones de seguridad vial en el territorio.
En Longchamps, se realizaron intervenciones en Chaco en las inmediaciones del paso bajo nivel con las vías de la Línea General Roca (LGR); en Berlín; en Lagos y Los Cipreses; en la intersección de Berlín y Canalejas; y en el cruce de Tornquist y Chaco. En Rafael Calzada, las mejoras alcanzarán tramos de la calle Agüero y España, así como el sector de Balboa y Presidente Perón. Los frentes de obra también abarcan la renovación integral de la calzada de ingreso al Cementerio Municipal.
En Ministro Rivadavia se trabajó en Saavedra y Panizza y en el barrio Don Orione de San Francisco de Asís en Araujo y Romero. En el límite entre Adrogué y José Mármol se ejecutaron trabajos de recuperación de adoquinado en Intendente González, mejoras en Thorné entre Bynnon y Rosales e intervenciones en Erezcano, en las inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. A esas acciones se sumó la pavimentación de Bradley entre Eva Perón y Vidal y entre Ameghino y Santo Domingo, en Burzaco.
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