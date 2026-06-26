La Universidad de Buenos Aires abrirá una sede en Ezeiza

Granados señaló: "Estoy muy feliz de contarles que firmamos un convenio para dictar en nuestro municipio la Licenciatura en Enfermería. De esta forma, nuestros vecinos y habitantes de toda la región podrán formarse con el nivel y prestigio de la Facultad de Medicina, cerca de sus hogares. La llegada de la UBA a Ezeiza representa un hecho histórico para el distrito, ya que permitirá ampliar el acceso a la educación superior, generar nuevas oportunidades de formación profesional y fortalecer el crecimiento de la comunidad", agregó.