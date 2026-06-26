La Universidad de Buenos Aires abrirá una sede en Ezeiza

A través de un convenio con el Municipio. En una primera etapa permitirá el cursado de la Licenciatura en Enfermería. Y desde el próximo año comprenderá el Ciclo Básico Común (CBC).
El Municipio de Ezeiza suscribió un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la apertura de una sede en el distrito, que permitirá en una primera etapa el cursado de la Licenciatura en Enfermería, que depende de la Facultad de Medicina. El convenio fue firmado por el intendente Gastón Granados y el rector de la UBA Ricardo Gelpi.
El proyecto de articulación académica sumó que a partir del ciclo lectivo 2027 se podrá cursar el Ciclo Básico Común (CBC) de manera íntegra en Ezeiza. La medida busca neutralizar los factores de deserción asociados a los costos y tiempos de viaje, garantizando un tránsito más equitativo y acompañado entre la escuela media y las diversas facultades de la casa de altos estudios.
Granados señaló: "Estoy muy feliz de contarles que firmamos un convenio para dictar en nuestro municipio la Licenciatura en Enfermería. De esta forma, nuestros vecinos y habitantes de toda la región podrán formarse con el nivel y prestigio de la Facultad de Medicina, cerca de sus hogares. La llegada de la UBA a Ezeiza representa un hecho histórico para el distrito, ya que permitirá ampliar el acceso a la educación superior, generar nuevas oportunidades de formación profesional y fortalecer el crecimiento de la comunidad", agregó.
Las autoridades locales precisaron que en el corto plazo se difundirán los cronogramas de inscripción, las sedes físicas asignadas para las cursadas y los requisitos administrativos para los aspirantes.
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