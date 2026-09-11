Celebran los 165 años de la fundación de Lomas de Zamora

En tanto, con una ceremonia realizada en el Teatro del Municipio que reunió a autoridades locales, la Orquesta de la Comunidad, abanderados de establecimientos educativos e instituciones del distrito, comenzaron las actividades por el aniversario. La ciudad tuvo sus orígenes en las primeras mensuras de tierras que dieron lugar al surgimiento del Pueblo de la Paz, logrando posteriormente en 1910 el rango de ciudad. La historia comunal registra entre sus pioneros a Tomás Grigera y su hijo Victorio, quien donó los terrenos para la construcción de la primera plaza, la iglesia y el palacio municipal, además de Francisco Portela, primer Juez de Paz.