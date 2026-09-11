Celebran los 165 años de la fundación de Lomas de Zamora

Con una feria en la Plaza Grigera, el Congreso de la Comunidad y una carrera solidaria. El intendente Federico Otermín sostuvo que "repasar la historia es esencial para comprender que nuestro origen es fundamentalmente comunitario".
En Lomas de Zamora celebrarán este fin de semana el 165to. aniversario de la fundación de la ciudad. Hasta el domingo de 15 a 21 funcionará en la Plaza Grigera la Expo Lomas 2026 con entrada libre y gratuita, incluyendo puestos de comercios, industrias, emprendedores, la Feria del Libro y espectáculos en vivo.
Este sábado se realizará el Congreso de la Comunidad en el Parque de Lomas para debatir la agenda de gestión 2027, mientras que el domingo se disputará la carrera solidaria Lomas Corre en Comunidad. La programación culminará el sábado 19 con las Jornadas de la Comunidad en las 14 localidades del partido.
En tanto, con una ceremonia realizada en el Teatro del Municipio que reunió a autoridades locales, la Orquesta de la Comunidad, abanderados de establecimientos educativos e instituciones del distrito, comenzaron las actividades por el aniversario. La ciudad tuvo sus orígenes en las primeras mensuras de tierras que dieron lugar al surgimiento del Pueblo de la Paz, logrando posteriormente en 1910 el rango de ciudad. La historia comunal registra entre sus pioneros a Tomás Grigera y su hijo Victorio, quien donó los terrenos para la construcción de la primera plaza, la iglesia y el palacio municipal, además de Francisco Portela, primer Juez de Paz.
El desarrollo local cobró impulso a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la llegada del Ferrocarril del Sud (Buenos Aires Great Southern Railway, el nombre original de la empresa de capitales ingleses) y las corrientes migratorias británicas, italianas y españolas que dieron vida a los primeros barrios en Banfield, Temperley y Turdera. Durante el siglo XX, la creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el sostenido crecimiento urbano transformaron a la comuna en una de las jurisdicciones más pobladas de la Provincia de Buenos Aires y referente cultural de la región, cuna de figuras como Diego Maradona, Julio Cortázar y Sandro.
Al referirse a la relevancia de la fecha, el intendente Federico Otermín expresó: "Repasar la historia es esencial para comprender que nuestro origen es fundamentalmente comunitario y ese es el corazón de la visión que impulsamos en el Gobierno de la Comunidad, el presente que elegimos transitar honrando nuestros valores originarios e invocando a Nuestra Señora de la Paz, santa patrona de este pueblo extraordinario, para que proteja a las familias y nos ayude a recorrer el Camino al Bicentenario y construir el futuro de Lomas con amor".
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