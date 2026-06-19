Avanza la renovación de la peatonal Laprida en Lomas de Zamora

Los trabajos avanzan en distintos sectores de manera simultánea. Entre República del Líbano y Meeks ya finalizaron y está abierta a la circulación. En la segunda cuadra, entre Meeks y España un tramo se encuentra terminado y se está trabajando en el último sector con la colocación de baldosas, rejillas y fajas de hormigón. En tanto, las bocacalles de Meeks y de España también están finalizadas y habilitadas al tránsito. Entre España e Italia también ya fue completado el primer tramo de obra y se trabaja con la construcción de canteros en el área restante. Y entre Italia e Hipólito Yrigoyen se avanzó con la construcción de canteros, la colocación de baldosas y ahora se trabaja en la instalación de bloques intertrabados.