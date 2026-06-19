Avanza la renovación de la peatonal Laprida en Lomas de Zamora

Está a cargo del Municipio y la Provincia, y ya se ejecutó el 70 por ciento. Incluye nuevas baldosas, iluminación y equipamiento urbano.
El plan de renovación y puesta en valor de la peatonal Laprida de Lomas de Zamora continúa su marcha en el marco del programa "Laprida en Comunidad". La iniciativa de infraestructura vial y urbanística, impulsada por el Municipio junto a la provincia de Buenos Aires, ya se encuentra próxima a completar el 70 por ciento de su ejecución. El proyecto busca fortalecer la actividad comercial, mejorar la circulación peatonal y brindar mayores condiciones de comodidad, accesibilidad y seguridad para vecinos, vecinas y comerciantes que diariamente utilizan el paseo.
Entre las tareas más importantes se encuentra la construcción de 4 mil metros cuadrados de nuevas veredas con baldosas y bloques intertrabados, que abarcan las cuatro cuadras de la peatonal y los cruces ubicados en las calles Italia, España y Meeks. Además, se prevé la incorporación de nuevo equipamiento urbano, incluyendo pérgolas, bicicleteros y bebederos, además de la creación de 500 metros cuadrados de espacios verdes.
El plan contempla un nuevo sistema de iluminación con cableado subterráneo y luminarias de última generación, lo que permitirá optimizar la visibilidad y reforzar las condiciones de seguridad. Asimismo, se adecuarán los accesos para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia cuando sea necesario. Las intervenciones también incluyen mejoras vinculadas a los servicios urbanos, mediante la instalación de nuevos cestos de residuos, puntos de reciclaje y cámaras de monitoreo destinadas a fortalecer las tareas de prevención y control en toda el área.
Los trabajos avanzan en distintos sectores de manera simultánea. Entre República del Líbano y Meeks ya finalizaron y está abierta a la circulación. En la segunda cuadra, entre Meeks y España un tramo se encuentra terminado y se está trabajando en el último sector con la colocación de baldosas, rejillas y fajas de hormigón. En tanto, las bocacalles de Meeks y de España también están finalizadas y habilitadas al tránsito. Entre España e Italia también ya fue completado el primer tramo de obra y se trabaja con la construcción de canteros en el área restante. Y entre Italia e Hipólito Yrigoyen se avanzó con la construcción de canteros, la colocación de baldosas y ahora se trabaja en la instalación de bloques intertrabados.
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