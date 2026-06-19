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Otorgan subsidio para manzaneras de Lomas de Zamora

Está dirigido a quienes tienen 60 años y acrediten un mínimo de 25 años de servicio voluntario y comunitario.

Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires entregaron resoluciones que reconocen la trayectoria de las trabajadoras vecinales de Lomas de Zamora, conocidas como manzaneras. A través de la iniciativa, amparada en la Ley 14.245, el IPS contempla la asignación de un subsidio vitalicio para quienes acrediten 60 años de edad y un mínimo de 25 años de servicio voluntario y comunitario comprobados. El otorgamiento de ese derecho es el resultado de un acuerdo entre el IPS, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Municipio de Lomas de Zamora.

El reconocimiento pone en valor el rol de esas vecinas que, de manera puramente voluntaria, asumieron el compromiso de proteger y asistir a personas gestantes a partir de los tres meses de embarazo, así como a niños y niñas de hasta 6 años en situación de vulnerabilidad social. Su labor diaria, caracterizada por el puerta a puerta y el conocimiento profundo de las necesidades de cada manzana, ha sido históricamente el puente indispensable entre las políticas del Estado y los sectores que más lo necesitan. Al acto asistieron la presidenta del IPS, Marina Moretti; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el director provincial de territorialización del IPS, Damián Natalini; y el director de la Regional 10 del organismo, Matías Ledesma, junto a autoridades provinciales y municipales.

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