Otorgan subsidio para manzaneras de Lomas de Zamora

El reconocimiento pone en valor el rol de esas vecinas que, de manera puramente voluntaria, asumieron el compromiso de proteger y asistir a personas gestantes a partir de los tres meses de embarazo, así como a niños y niñas de hasta 6 años en situación de vulnerabilidad social. Su labor diaria, caracterizada por el puerta a puerta y el conocimiento profundo de las necesidades de cada manzana, ha sido históricamente el puente indispensable entre las políticas del Estado y los sectores que más lo necesitan. Al acto asistieron la presidenta del IPS, Marina Moretti; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el director provincial de territorialización del IPS, Damián Natalini; y el director de la Regional 10 del organismo, Matías Ledesma, junto a autoridades provinciales y municipales.