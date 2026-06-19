Celebración por el Día de la Bandera en el partido de San Vicente

Con motivo de conmemorarse el Día de la Bandera, la Municipalidad de San Vicente convocó a los vecinos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil de Domselaar a participar de las actividades oficiales programadas para este sábado, en la que se reafirmarán los valores de identidad nacional y se rendirá homenaje al legado de su creador, Manuel Belgrano. El acto comenzará a las 9.30 con el izamiento de la Bandera en la plaza homónima, en Artigas entre Juan B. Justo y Alfonsina Storni. A las 10 se celebrará el Tedeum en la Capilla Santa Clara de Asís.