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Celebración por el Día de la Bandera en el partido de San Vicente

El acto comenzará a las 9.30 en la plaza de Domselaar. Y desde las 13.30 en el Fortín La Rastrillada se desarrollará una fiesta popular.

Con motivo de conmemorarse el Día de la Bandera, la Municipalidad de San Vicente convocó a los vecinos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil de Domselaar a participar de las actividades oficiales programadas para este sábado, en la que se reafirmarán los valores de identidad nacional y se rendirá homenaje al legado de su creador, Manuel Belgrano. El acto comenzará a las 9.30 con el izamiento de la Bandera en la plaza homónima, en Artigas entre Juan B. Justo y Alfonsina Storni. A las 10 se celebrará el Tedeum en la Capilla Santa Clara de Asís.

A las 11 se efectuará la Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de los alumnos y desde las 11.30 se desarrollará un desfile cívico, con representantes de escuelas y entidades intermedias. A partir de las 13.30 en el Fortín La Rastrillada, Maipú 232, entre Laprida y Güemes se desarrollará una fiesta popular abierta a toda la comunidad, con espectáculos musicales y opciones recreativas.

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