Celebrarán el Día de la Bandera en Burzaco

Estudiantes de cuarto año de Almirante Brown realizarán la promesa de lealtad a las 10.30. Desde el mediodía, a una cuadra se realizará un festival.
En el marco del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, el Municipio de Almirante Brown realizará este sábado a las 10.30 el tradicional acto en la plaza Belgrano, Quintana y 25 de Mayo, Burzaco, donde se encuentra emplazado el primer monumento a la bandera del país. Allí realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional los estudiantes de cuarto año de los distintos establecimientos educativos. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares invitó a las familias a acompañar a los alumnos.
Tras el acto, a partir del mediodía en Eugenio de Burzaco, entre 25 de Mayo y Roca -a una cuadra de la plaza- se realizará el festival Burzaco Vibra. Contará con un paseo de compras, promociones comerciales, ferias gastronómicas y espectáculos. A las 13 se presentará la Escuela de Danzas Bailarte, la Escuela Popular Latinoamérica, el dúo de danza estilizada Rocío y Luca, los bailarines Yoshi y Estrella Tango, y la pareja tradicional de Fran y Sofi. Asimismo, se presentarán los talleres del Centro Cultural Miguel Capasso, la Agrupación Folklórica Dejando Huellas, el Taller 7 de Agosto, el Ballet Folklórico Cautivo de la Danza y la solista Valu Montero.
Además habrá un espacio de concientización y educación sanitaria para la comunidad. Participarán la Mesa de Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), el Grupo Argentino de Anemia de Fanconi, Afectados por la Talidomida en Argentina (AVITA) y Artritis en Argentina (ACAEA). También ofrecerán asesoramiento TEA Sin Fronteras, la Asociación Civil Caminando hacia la Convivencia, Cardiocongénitas Bonaerense en el marco de la Campaña Corazón Garrahan, y la Red de Familias Unidas por el Garrahan.
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