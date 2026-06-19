Celebrarán el Día de la Bandera en Burzaco

Tras el acto, a partir del mediodía en Eugenio de Burzaco, entre 25 de Mayo y Roca -a una cuadra de la plaza- se realizará el festival Burzaco Vibra. Contará con un paseo de compras, promociones comerciales, ferias gastronómicas y espectáculos. A las 13 se presentará la Escuela de Danzas Bailarte, la Escuela Popular Latinoamérica, el dúo de danza estilizada Rocío y Luca, los bailarines Yoshi y Estrella Tango, y la pareja tradicional de Fran y Sofi. Asimismo, se presentarán los talleres del Centro Cultural Miguel Capasso, la Agrupación Folklórica Dejando Huellas, el Taller 7 de Agosto, el Ballet Folklórico Cautivo de la Danza y la solista Valu Montero.