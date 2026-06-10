Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 205

Además, en la colectora ascendente, se realizan tareas en la construcción de dársenas de ómnibus, de giro, y garitas de colectivos. Los trabajos están planteados con la finalidad de sacar el tránsito urbano de la calzada principal y dotar a la ruta de mayor seguridad vial. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Conectividad y Logística para la gestión, la planificación y ejecución de obras y proyectos que fortalecen la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia.