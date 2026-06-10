Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 205

Comprende 15 kilómetros entre las rutas 58 y 6, en los partidos de Ezeiza y Cañuelas. El ministro Katopodis señaló que el objetivo es que "miles de vecinos puedan viajar más seguros todos los días"
El gobierno bonaerense avanza con la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 205, en el tramo de 15 kilómetros comprendido entre las rutas provinciales 58 y 6, en los partidos de Ezeiza y Cañuelas. Comprende además la puesta en valor de los sistemas de iluminación y semaforización, el reemplazo y colocación de barandas para defensa vehicular, construcción de nuevas dársenas vehiculares para transporte público, y la construcción de refugios peatonales.
"En un contexto de obra pública nacional cero, en la Provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo recursos para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la producción", aseguró el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. Explicó que "la repavimentación integral de la Ruta Provincial 205 es una obra muy importante para Ezeiza, Cañuelas y toda esta región. Son 15 kilómetros que estamos poniendo en valor con nueva calzada, banquinas, iluminación, semaforización, dársenas y refugios para que miles de vecinos puedan viajar más seguros todos los días".
Además, en la colectora ascendente, se realizan tareas en la construcción de dársenas de ómnibus, de giro, y garitas de colectivos. Los trabajos están planteados con la finalidad de sacar el tránsito urbano de la calzada principal y dotar a la ruta de mayor seguridad vial. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Conectividad y Logística para la gestión, la planificación y ejecución de obras y proyectos que fortalecen la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia.
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