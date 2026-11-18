Fueron incautadas 30 motos y 23 autos. Realizaban maniobras temerarias y pruebas de velocidad, provocando ruidos molestos y situaciones de peligro para los vecinos.
Un operativo de control y prevención vial en el barrio Parque Burzaco, en el partido de Almirante Brown, culminó con el secuestro de 53 vehículos y la aprehensión de dos personas señaladas como presuntas organizadoras de picadas ilegales en la vía pública. El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense junto a inspectores de la Dirección de Tránsito, tras detectarse una numerosa concentración de motociclistas y automovilistas que realizaban maniobras temerarias y pruebas de velocidad, provocando ruidos molestos y situaciones de peligro para los residentes de la zona.
Fueron incautadas 30 motocicletas y 23 automóviles. Entre esos rodados se encuentra el perteneciente a uno de los principales impulsores de esos encuentros clandestinos. Fueron aprehendidos un hombre de 29 años y una mujer de 21 años, quienes quedaron acusados por el delito de "resistencia a la autoridad", acusados de ser los organizadores de las carreras ilegales. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 2 descentralizada de Almirante Brown. La intervención se enmarca en los controles preventivos con el propósito de erradicar las competencias clandestinas, resguardar el espacio público y garantizar la seguridad vial de la comunidad.
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