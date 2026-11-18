Fueron incautadas 30 motocicletas y 23 automóviles. Entre esos rodados se encuentra el perteneciente a uno de los principales impulsores de esos encuentros clandestinos. Fueron aprehendidos un hombre de 29 años y una mujer de 21 años, quienes quedaron acusados por el delito de "resistencia a la autoridad", acusados de ser los organizadores de las carreras ilegales. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 2 descentralizada de Almirante Brown. La intervención se enmarca en los controles preventivos con el propósito de erradicar las competencias clandestinas, resguardar el espacio público y garantizar la seguridad vial de la comunidad.