La seccional Lomas de Zamora del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires criticó que a través de las redes sociales descalificaran a la directora del Jardín de Infantes 916. Las funcionarias indicaron que concurrieron para verificar reparaciones y tuvieron que esperar más de 15 minutos para acceder al establecimiento.
Las autoridades de la seccional Lomas de Zamora del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) manifestaron su "enérgico repudio" por la actitud de dos consejeras escolares de La Libertad Avanza (LLA), a quienes acusaron de exponer públicamente y descalificar a la directora del Jardín de Infantes 916 a través de las redes sociales.
El hecho se produjo luego de que ambas solicitaran ingresar al establecimiento y mientras el equipo directivo gestionaba la autorización correspondiente. Desde la organización sindical explicaron que dicha espera respondió al cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos en el Decreto 2299/11, Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, y a las políticas integrales de cuidado vigentes para habilitar el acceso de personas externas a las escuelas.
En ese sentido, el SUTEBA advirtió que presentar el cumplimiento de la normativa vigente como una presunta irregularidad tergiversa los hechos y desacredita el desempeño profesional de una trabajadora de la educación que cumplía con sus funciones estatutarias. Asimismo, subrayó que el ejercicio de la función pública exige responsabilidad, respeto por las instituciones y compromiso con la verdad, remarcando que la condición de consejero escolar no habilita a desconocer los protocolos internos ni a ejercer presiones sobre los equipos de conducción.
Frente a lo que calificaron como una reiteración de "prácticas de escrache y hostigamiento" que deterioran la convivencia democrática y convierten al personal docente en blanco de ataques digitales, las autoridades de la seccional Lomas de Zamora del SUTEBA reclamaron el cese inmediato de la difusión de acusaciones contra la directora y la institución afectada, junto con la rectificación pública de los contenidos y una reparación difundida por los mismos medios y con idéntico alcance. También, la intervención formal de las autoridades educativas con el objetivo de garantizar el resguardo laboral y personal de la directora, así como el acompañamiento institucional a toda la comunidad educativa. Y solicitó a los representantes públicos a respetar los procedimientos de ingreso y las atribuciones propias de los equipos directivos.
Por otra parte, expresaron la solidaridad del gremio con la directora y la comunidad educativa, al tiempo que reafirmaron la defensa del derecho del sector docente a desempeñar sus tareas en condiciones de dignidad, sin intimidaciones ni situaciones de violencia en el ámbito de la escuela pública.
Por su parte, las consejeras escolares Graciela Quiroz y Mabel Suárez se refirieron a lo ocurrido al concurrir al Jardín de Infantes 916. Señalaron que el objetivo fue verificar el estado de las reparaciones edilicias que habían sido reclamadas en una inspección previa. Indicaron que, al arribar al establecimiento, encontraron las puertas cerradas y debieron aguardar entre 15 y 20 minutos en el exterior antes de que se les permitiera el ingreso a la dirección, instancia en la que dejaron constancia escrita de su presencia y labraron un acta administrativa sobre la demora registrada.
Quiroz y Suárez calificaron la situación como una obstaculización a sus funciones de contralor y una falta de respeto hacia su investidura institucional. "Fuimos elegidas por el voto popular y no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de controlar y reclamar", afirmaron. Asimismo, sostuvieron que las escuelas públicas no admiten decisiones arbitrarias por parte de sus autoridades y adelantaron que recurrirán a las vías legales y administrativas correspondientes para defender las atribuciones conferidas por el voto popular.
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