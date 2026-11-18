Por otra parte, expresaron la solidaridad del gremio con la directora y la comunidad educativa, al tiempo que reafirmaron la defensa del derecho del sector docente a desempeñar sus tareas en condiciones de dignidad, sin intimidaciones ni situaciones de violencia en el ámbito de la escuela pública.

Por su parte, las consejeras escolares Graciela Quiroz y Mabel Suárez se refirieron a lo ocurrido al concurrir al Jardín de Infantes 916. Señalaron que el objetivo fue verificar el estado de las reparaciones edilicias que habían sido reclamadas en una inspección previa. Indicaron que, al arribar al establecimiento, encontraron las puertas cerradas y debieron aguardar entre 15 y 20 minutos en el exterior antes de que se les permitiera el ingreso a la dirección, instancia en la que dejaron constancia escrita de su presencia y labraron un acta administrativa sobre la demora registrada.

Quiroz y Suárez calificaron la situación como una obstaculización a sus funciones de contralor y una falta de respeto hacia su investidura institucional. "Fuimos elegidas por el voto popular y no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de controlar y reclamar", afirmaron. Asimismo, sostuvieron que las escuelas públicas no admiten decisiones arbitrarias por parte de sus autoridades y adelantaron que recurrirán a las vías legales y administrativas correspondientes para defender las atribuciones conferidas por el voto popular.