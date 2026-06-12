Celebran los 50 años de Malvinas Argentinas

Por los 50 años de la localidad de Malvinas Argentinas, una de las comunidades con mayor crecimiento demográfico del partido de Almirante Brown, el municipio dispuso una agenda hasta el domingo en la plaza Puerto Argentino, en Serrano entre Echagüe y Constitución. La fundación y el reconocimiento formal de la localidad forman parte del proceso de expansión urbana de la segunda mitad del siglo XX en el conurbano, consolidando un tejido barrial de perfil trabajador y con un profundo arraigo en las tradiciones criollas y comunitarias.