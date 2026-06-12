Celebran los 50 años de Malvinas Argentinas

En la plaza Puerto Argentino de Serrano entre Echagüe y Constitución se ofrecerán recitales, el Tercer Festival de Pastelitos Criollos y la Feria del Libro itinerante del municipio.
Por los 50 años de la localidad de Malvinas Argentinas, una de las comunidades con mayor crecimiento demográfico del partido de Almirante Brown, el municipio dispuso una agenda hasta el domingo en la plaza Puerto Argentino, en Serrano entre Echagüe y Constitución. La fundación y el reconocimiento formal de la localidad forman parte del proceso de expansión urbana de la segunda mitad del siglo XX en el conurbano, consolidando un tejido barrial de perfil trabajador y con un profundo arraigo en las tradiciones criollas y comunitarias.
El sábado a las 20 se presentarán Román El Original, GPS y La Pande Band. El domingo a las 13, Tercer Festival de Pastelitos Criollos, además de danzas folklóricas y música en vivo. Participarán Academia Sachamanta, Agrupación Folklórica El Caudillo, Ballet Sendero Gaucho, Ballet Cautivos de la Danza, Ecos Sureños, Sentimiento por lo Nuestro, Ballet Sueño Infinito, Escuela de Danzas Folklóricas Los Amores, Ale Ochonga, Los Maileños y Nuna Wayna.
La plaza Puerto Argentino funciona también como sede de la segunda edición de la "FILAB en Mi Barrio", una iniciativa cultural itinerante promovida por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología municipal, desarrollada en el marco de las celebraciones por el décimo aniversario de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Puede visitarse de 14 a 21 y cuenta con stands de librerías, editoriales independientes, escritores locales y artistas invitados.
comentar