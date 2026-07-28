Renuevan iluminación de las colectoras de la Ruta 4 en Almirante Brown

Entre el Viaducto Papa Francisco y la Rotonda El Vapor, en Burzaco. Colocan 70 columnas metálicas y más de 100 luminarias LED.
Avanza la ejecución de obras de iluminación y puesta en valor sobre las colectoras de la Ruta Provincial 4, en el puente de Burzaco, en el trayecto que une el Viaducto Papa Francisco con la Rotonda El Vapor, a cargo de la Municipalidad de Almirante Brown. Contemplan la colocación de 70 columnas metálicas y la instalación de más de 100 luminarias con tecnología LED. La intervención apunta a mejorar el alcance lumínico tanto en la traza principal de las colectoras como en las calles transversales de acceso a los barrios.
Desde la comuna indicaron que la transición hacia el sistema LED permite optimizar el consumo de energía, incrementar la durabilidad del equipamiento y ofrecer una mayor definición lumínica para la prevención del delito y la fluidez del tránsito vehicular. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares remarcó el carácter prioritario de la arteria para la conectividad regional y señaló que la incorporación del nuevo parque lumínico contribuye directamente a la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por el sector.
Los trabajos en las colectoras forman parte del proyecto de remodelación integral de la Ruta Provincial 4, infraestructura desarrollada en articulación con la Provincia. En ese marco, las obras abarcan actualmente la tercera y última etapa de intervención en el límite con Lomas de Zamora, dividida en tres frentes simultáneos: Desde Vidal hasta Diomede, en Burzaco, desde Diomede hasta Pino, en Malvinas Argentinas; y desde Pino hasta la avenida Capitán Moyano.
Una vez finalizada esta fase, la arteria quedará completamente renovada a lo largo de sus casi 14 kilómetros de extensión dentro del municipio en San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas. Como parte del esquema de obras proyectado para el corredor, desde la comuna confirmaron que la siguiente intervención planificada en la traza será la remodelación integral de la Rotonda El Vapor.
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