Renuevan iluminación de las colectoras de la Ruta 4 en Almirante Brown

Avanza la ejecución de obras de iluminación y puesta en valor sobre las colectoras de la Ruta Provincial 4, en el puente de Burzaco, en el trayecto que une el Viaducto Papa Francisco con la Rotonda El Vapor, a cargo de la Municipalidad de Almirante Brown. Contemplan la colocación de 70 columnas metálicas y la instalación de más de 100 luminarias con tecnología LED. La intervención apunta a mejorar el alcance lumínico tanto en la traza principal de las colectoras como en las calles transversales de acceso a los barrios.