Iniciativa conjunta del Municipio y de la Universidad Nacional local, para acompañar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) junto al Municipio pondrán en marcha Impulso Brown, un programa integral diseñado para acompañar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en la incorporación de tecnología, el desarrollo de nuevos negocios y la mejora de su competitividad en el mercado.
La propuesta es implementada a través del Centro Universitario PyME de la Secretaría de Extensión de la UNaB en conjunto con la comuna, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la iniciativa cuenta con el respaldo estratégico de la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB). El trayecto formativo se iniciará en los próximos días, con una duración de seis meses y se dictará bajo la modalidad virtual. Las inscripciones permanecen abiertas para las firmas interesadas a través del formulario digital dispuesto por la organización.
Impulso Brown combinará instancias teóricas con asistencia técnica especializada con el objetivo de trasladar los contenidos académicos a mejoras concretas en los procesos productivos, comerciales y de gestión de las empresas participantes. La primera fase se organizará en Inteligencia Artificial (IA) aplicada al negocio, con herramientas para ventas, gestión de clientes, análisis de datos, automatización de tareas, control de stock y mantenimiento predictivo; Industria 4.0 con sensorización, internet de las cosas (IoT), automatización, robótica colaborativa e integración de sistemas digitales; sostenibilidad e internacionalización, con contenidos sobre trazabilidad, certificaciones, estándares ambientales y sociales, economía circular y estrategias para el acceso a mercados externos; e innovación abierta y nuevos negocios: Identificación de oportunidades, validación de proyectos, análisis de alternativas de inversión y diseño de planes de diversificación.
Las empresas que completen la instancia de capacitación podrán acceder a una segunda etapa de consultoría y acompañamiento personalizado. En esa fase, equipos técnicos especializados elaborarán diagnósticos individuales, evaluarán alternativas tecnológicas y colaborarán en la confección de planos de implementación adecuados a la realidad de cada PyME. Si bien la convocatoria está abierta a empresas de todos los sectores radicadas en Almirante Brown, se priorizará la participación de PyMEs y de firmas radicadas en el Parque Industrial (SIPAB), dado su rol clave en el entramado económico regional.
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