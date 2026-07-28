La propuesta es implementada a través del Centro Universitario PyME de la Secretaría de Extensión de la UNaB en conjunto con la comuna, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la iniciativa cuenta con el respaldo estratégico de la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB). El trayecto formativo se iniciará en los próximos días, con una duración de seis meses y se dictará bajo la modalidad virtual. Las inscripciones permanecen abiertas para las firmas interesadas a través del formulario digital dispuesto por la organización.