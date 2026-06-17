Celebraron los 125 años de la Parroquia San Antonio de Padua de Alejandro Korn

Se inauguró el ala izquierda del edificio y se anunció la construcción del ala derecha y de la torre izquierda.
Con una misa se conmemoró el 125to. aniversario del inicio de la construcción de la Parroquia San Antonio de Padua de Alejandro Korn. Asimismo, se realizó la inauguración y bendición de la nueva ala izquierda del edificio y de un salón parroquial destinado a actividades pastorales, educativas, sociales y comunitarias. La celebración estuvo a cargo del obispo auxiliar de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Fernando Rodríguez, y concelebrada por el párroco Gustavo Oubiña, impulsor de las obras desde su llegada hace dos años, junto al vicario Horacio Fasce y al formador del seminario diocesano, Matías Carrizo.
En su homilía, monseñor Rodríguez ponderó el camino recorrido, definiendo a la parroquia como "un espacio donde se han plasmado historias de vida, bautismos, casamientos, alegrías y lágrimas de generaciones que abrieron su corazón y construyeron la comunidad". El origen de la institución se remonta a marzo de 1901, cuando los vecinos de la entonces denominada villa de Estación San Vicente (luego Empalme San Vicente) se reunieron en el antiguo Teatro Sagarra para coordinar la edificación de un templo local. Las obras se iniciaron en un terreno donado por A. Nascimento y bajo la dirección del constructor Juan Sagarra, oficiándose las primeras misas en 1902.
A lo largo del siglo XX, el templo sumó donaciones históricas de mobiliario litúrgico y, tras el traspaso eclesiástico de la Arquidiócesis de La Plata a la de Lomas de Zamora en la década de 1960, la capilla fue erigida formalmente como parroquia el 11 de febrero de 1969, bajo la guía de su primer párroco, el padre Eduardo Maffía. El encuentro comunitario contó con la presencia del intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a miembros de su gabinete y representantes de diversas asociaciones. Destacó "el rol fundamental que la Parroquia San Antonio de Padua ha desempeñado a lo largo de su historia, consolidándose como un espacio de contención, solidaridad y construcción de valores para generaciones de vecinos de Alejandro Korn".
Durante el acto, las autoridades municipales hicieron entrega de una placa conmemorativa que reconoce la trayectoria de la institución como un pilar fundamental en la identidad, la contención social y la construcción de valores en Alejandro Korn. Tras la conclusión de los ritos religiosos y la inauguración de las ampliaciones, financiadas con la colaboración de las distintas capillas de la jurisdicción, los organizadores adelantaron que la comunidad ya proyecta las próximas etapas de infraestructura, las cuales contemplan la construcción del ala derecha y de la torre izquierda del histórico templo.
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