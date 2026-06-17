Celebraron los 125 años de la Parroquia San Antonio de Padua de Alejandro Korn

A lo largo del siglo XX, el templo sumó donaciones históricas de mobiliario litúrgico y, tras el traspaso eclesiástico de la Arquidiócesis de La Plata a la de Lomas de Zamora en la década de 1960, la capilla fue erigida formalmente como parroquia el 11 de febrero de 1969, bajo la guía de su primer párroco, el padre Eduardo Maffía. El encuentro comunitario contó con la presencia del intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a miembros de su gabinete y representantes de diversas asociaciones. Destacó "el rol fundamental que la Parroquia San Antonio de Padua ha desempeñado a lo largo de su historia, consolidándose como un espacio de contención, solidaridad y construcción de valores para generaciones de vecinos de Alejandro Korn".