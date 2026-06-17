Volvió a funcionar el el Centro Integral de Salud Albertina

El Municipio completó la puesta en valor edilicia y funcional del establecimiento. Las mejoras edilicias fueron ejecutadas en el marco del programa Obras de la Comunidad.
El Municipio de Lomas de Zamora concluyó la remodelación y puesta en valor del Centro Integral de Salud (CIS) Albertina. Ubicado en Bustos 2172, reabrió sus puertas se encuentra brindando prestaciones médicas a los vecinos un diseño edilicio modernizado. La intervención arquitectónica se encuadró dentro del programa municipal "Obras de la Comunidad". El objetivo central del proyecto consistió en adecuar las instalaciones a la demanda asistencial actual mediante una reorganización integral de los sectores internos del edificio y la renovación completa de las redes de servicios esenciales. Esa reestructuración busca agilizar los circuitos de atención primaria y garantizar un entorno más funcional.
A partir de la finalización de los trabajos, el CIS Albertina renovó su área de recepción, el sector de administración y la sala de espera, incorporando además dependencias destinadas al personal como una cocina y una sala de reuniones. En lo que respecta a la infraestructura médica, el centro sumó áreas específicas para los servicios de enfermería, farmacia, pediatría, ginecología y odontología, complementadas con cinco consultorios generales destinados a la atención de diversas especialidades.
El plan de obras contempló asimismo la climatización de los ambientes mediante la colocación de equipos de aire acondicionado y la renovación del mobiliario técnico y administrativo. Desde la comuna señalaron que estas adiciones apuntan a mejorar los estándares de confort tanto para los pacientes que asisten diariamente como para el equipo de profesionales que se desempeña en el lugar. Con la culminación de esta reforma, la administración local busca descentralizar el acceso a la salud pública y consolidar la eficiencia de los centros de atención primaria en los diferentes barrios del partido.
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