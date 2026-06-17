Volvió a funcionar el el Centro Integral de Salud Albertina

El plan de obras contempló asimismo la climatización de los ambientes mediante la colocación de equipos de aire acondicionado y la renovación del mobiliario técnico y administrativo. Desde la comuna señalaron que estas adiciones apuntan a mejorar los estándares de confort tanto para los pacientes que asisten diariamente como para el equipo de profesionales que se desempeña en el lugar. Con la culminación de esta reforma, la administración local busca descentralizar el acceso a la salud pública y consolidar la eficiencia de los centros de atención primaria en los diferentes barrios del partido.