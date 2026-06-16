Nueva agenda de actividades gratuitas para entrenar y cuidar la salud

El esquema de actividades cuenta con un bloque especialmente diseñado para la población de adultos mayores del distrito. Con el fin de descentralizar la oferta, las propuestas se distribuyen de la siguiente manera. Martes a las 15.30, actividad física y recreación en el Polideportivo contiguo a la Delegación Municipal, junto a la estación Rafael Calzada de la Línea General Roca (LGR). Miércoles a las 10 entrenamiento funcional en la plaza El Gaucho -El Chiripá, Martín Fierro y La Querencia, Burzaco- y a las 15 yoga en el Parque Público de la Quinta Rocca, avenida Espora y Blas Parera, también en Burzaco. Jueves a las 15, actividad física integral en el Parque Don Orione, avenida Eva Perón 1948, San Francisco de Asís. Y viernes a las 9.30 actividad física y alimentación saludable en la plaza Puerto Argentino, Pedro Echagüe 299, Malvinas Argentinas.