Nueva agenda de actividades gratuitas para entrenar y cuidar la salud

El Municipio puso en marcha un programa de entrenamiento, yoga y recreación física en parques y plazas. Las propuestas están dirigidas tanto a personas mayores como a la comunidad en general, sin necesidad de inscripción previa.
Con el propósito de fomentar hábitos de vida saludables y consolidar los espacios públicos como ámbitos de encuentro comunitario, el Municipio de Almirante Brown puso en marcha un cronograma de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento de acceso libre y gratuito. Las jornadas se dictan de manera regular en diversas plazas y parques de las distintas localidades del partido.
La iniciativa está coordinada de forma conjunta por el Instituto Municipal del Deporte y la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos. Desde las áreas organizadoras señalaron que el programa busca mejorar el bienestar físico y emocional de los asistentes, además de fortalecer los vínculos interpersonales a partir del uso colectivo del espacio al aire libre.
El esquema de actividades cuenta con un bloque especialmente diseñado para la población de adultos mayores del distrito. Con el fin de descentralizar la oferta, las propuestas se distribuyen de la siguiente manera. Martes a las 15.30, actividad física y recreación en el Polideportivo contiguo a la Delegación Municipal, junto a la estación Rafael Calzada de la Línea General Roca (LGR). Miércoles a las 10 entrenamiento funcional en la plaza El Gaucho -El Chiripá, Martín Fierro y La Querencia, Burzaco- y a las 15 yoga en el Parque Público de la Quinta Rocca, avenida Espora y Blas Parera, también en Burzaco. Jueves a las 15, actividad física integral en el Parque Don Orione, avenida Eva Perón 1948, San Francisco de Asís. Y viernes a las 9.30 actividad física y alimentación saludable en la plaza Puerto Argentino, Pedro Echagüe 299, Malvinas Argentinas.
En paralelo a los talleres para adultos mayores, el programa contempla un espacio de entrenamiento de acceso general para toda la ciudadanía, en la pista de salud del Parque Saludable Ramón Carrillo, Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite entre Calzada, Burzaco y Adrogué, los martes de 14 a 16, los miércoles de 14 a 18 y los viernes de 15 a 20. Para participar de cualquiera de los módulos no se requiere ningún tipo de inscripción o registro administrativo previo, por lo que los vecinos interesados pueden sumarse directamente en los días y horarios correspondientes a cada sede.
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