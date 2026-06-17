La justicia porteña replicará el programa Involucrados de Almirante Brown

El traslado de ese diseño a la Ciudad de Buenos Aires fue recibida por las autoridades de Almirante Brown como un aval a las políticas públicas de seguridad. El diputado provincial Mariano Cascallares remarcó el valor del trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado y las redes vecinales, señalando que la experiencia demuestra la viabilidad de generar herramientas eficaces de reinserción cuando existen decisiones políticas orientadas a la inclusión real. La adopción de ese protocolo por parte de los tribunales porteños marca un precedente en el traspaso de metodologías de gestión local entre diferentes jurisdicciones del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde las áreas de Derechos Humanos indicaron que el programa reafirma la eficacia de la justicia restaurativa no solo como una vía para disminuir la reincidencia delictiva, sino como un estándar indispensable para dar cumplimiento a los tratados internacionales de protección de los derechos del niño.