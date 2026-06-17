La justicia porteña replicará el programa Involucrados de Almirante Brown

El modelo de inclusión y acompañamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, desarrollado en el distrito, propone una alternativa al sistema punitivo tradicional a través de la educación, el empleo y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
En un avance significativo para los enfoques de justicia restaurativa y los derechos humanos de la juventud, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) formalizó la decisión de implementar en su jurisdicción el programa Involucrados. Esa política pública, diseñada e impulsada originalmente en el partido de Almirante Brown, se consolidó en la región como una experiencia de referencia para el abordaje de adolescentes que han atravesado conflictos con la ley penal.
El anuncio fue realizado por la jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, en una jornada académica en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Detalló los alcances, la metodología y los resultados estadísticos de la iniciativa, que se sostiene sobre un esquema de articulación institucional entre el Estado municipal, el Fuero Penal Juvenil de la provincia y diversas organizaciones de la sociedad civil.
El programa Involucrados está diseñado para atender la situación de adolescentes de entre 16 y 18 años de edad que ingresaron al sistema penal. A diferencia de las respuestas socioeducativas tradicionales o los abordajes de corte netamente punitivo, esta política propone un proceso de intervención e inclusión integral con una duración fija de un año. Durante ese período, el dispositivo estatal despliega un acompañamiento personalizado que persigue objetivos específicos de inserción y restitución de derechos: continuidad pedagógica, con la revinculación obligatoria con el sistema educativo formal; inserción laboral, con la capacitación en oficios técnicos y el acceso a oportunidades de empleo joven; y sostén subjetivo, con el acceso a asistencia psicológica permanente y el seguimiento de las asistentes sociales del municipio.
Uno de los pilares del programa es la figura del guía voluntario comunitario, una persona de la sociedad civil especialmente capacitada por los equipos técnicos para acompañar al adolescente en su cotidianeidad. Este engranaje busca reconstruir el lazo social y ofrecer un entorno de contención que facilite la elaboración de un proyecto de vida alejado de las dinámicas delictivas.
El traslado de ese diseño a la Ciudad de Buenos Aires fue recibida por las autoridades de Almirante Brown como un aval a las políticas públicas de seguridad. El diputado provincial Mariano Cascallares remarcó el valor del trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado y las redes vecinales, señalando que la experiencia demuestra la viabilidad de generar herramientas eficaces de reinserción cuando existen decisiones políticas orientadas a la inclusión real. La adopción de ese protocolo por parte de los tribunales porteños marca un precedente en el traspaso de metodologías de gestión local entre diferentes jurisdicciones del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde las áreas de Derechos Humanos indicaron que el programa reafirma la eficacia de la justicia restaurativa no solo como una vía para disminuir la reincidencia delictiva, sino como un estándar indispensable para dar cumplimiento a los tratados internacionales de protección de los derechos del niño.
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