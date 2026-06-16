Conmoción por la muerte de una madre y su hijo en un incendio

Fallecieron Cintia Rodríguez y su hijo Santiago Manfredi. Un joven familiar intentó rescatarlos y sufrió graves quemaduras, por lo que permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Dos personas -Cintia Rodríguez, de 43 años y su hijo, Santiago Manfredi, de 8 años- murieron como consecuencia de un voraz incendio en una vivienda de Eva Perón al 300, entre Alsina y Lavalle, en las inmediaciones del polideportivo del Club Deportivo San Vicente, registrado este martes. El menor era hijo de Ignacio Nacho Manfredi, un reconocido y muy querido instructor de artes marciales de gran trayectoria en el ámbito deportivo y social de la zona.
El fuego se inició alrededor de las 4 de la madrugada en la casa que estaba construida mayoritariamente de madera, lo que provocó que las llamas se propagaran con extrema velocidad por los ambientes. En medio de la desesperación generalizada por el avance del fuego y el humo, un joven familiar de las víctimas, identificado como Mateo Tomás Ramos, de 22 años, intentó ingresar a la vivienda y rescatar a la madre y al niño. Debido a las llamas, el joven sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo. tras ser retirado del predio con la ayuda de un vecino, fue trasladado de urgencia al nosocomio local, y permanece en terapia intensiva a la espera de ser derivado a un centro médico especializado para pacientes quemados.
Para combatir las llamas y evitar que afectaran a las propiedades linderas, trabajaron tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Vicente, quienes tras controlar el foco ígneo constataron el fallecimiento de la madre y el menor dentro del hogar. En el lugar de la tragedia se hicieron presentes peritos especializados de los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires y personal policial, con el objetivo de realizar los análisis correspondientes para determinar con precisión científica las causas del siniestro.
Los informes preliminares de los bomberos aportados a la fuerza policial indican que el fuego se habría originado de manera accidental a raíz de un desperfecto técnico en una estufa eléctrica. La causa penal fue caratulada preventivamente como incendio y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 1 de San Vicente. La fiscal a cargo, doctora Karina Guyot, ya dispuso las diligencias de rigor para establecer de forma fehaciente cómo se desencadenó este doloroso suceso que mantiene en duelo a todo el pueblo.
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