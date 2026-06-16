Conmoción por la muerte de una madre y su hijo en un incendio

El fuego se inició alrededor de las 4 de la madrugada en la casa que estaba construida mayoritariamente de madera, lo que provocó que las llamas se propagaran con extrema velocidad por los ambientes. En medio de la desesperación generalizada por el avance del fuego y el humo, un joven familiar de las víctimas, identificado como Mateo Tomás Ramos, de 22 años, intentó ingresar a la vivienda y rescatar a la madre y al niño. Debido a las llamas, el joven sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo. tras ser retirado del predio con la ayuda de un vecino, fue trasladado de urgencia al nosocomio local, y permanece en terapia intensiva a la espera de ser derivado a un centro médico especializado para pacientes quemados.