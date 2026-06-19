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Celebraron los 30 años del Centro de Veteranos de Lomas de Zamora

El intendente Otermín sostuvo que "somos un pueblo con memoria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas y no dejaremos de luchar ni un solo segundo, de manera pacífica, para defender nuestra soberanía".

En el Centro de Veteranos de Lomas de Zamora y el Museo Malvinas Siempre Argentinas conmemoraron el 30° aniversario de la fundación, en coincidencia con el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, consolidando tres décadas de labor ininterrumpida orientada a la preservación de la memoria colectiva, la malvinización del territorio y el reconocimiento de los excombatientes de la región.

Al encuentro asistieron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, funcionarios provinciales y municipales. El jefe comunal remarcó la importancia de mantener la soberanía como un eje rector nacional, manifestando que debe ser un objetivo para el país que la bandera argentina vuelva a flamear en las islas. Asimismo, repasó las diferentes acciones que se despliegan para dar acompañamiento a los veteranos y a sus familias, haciendo hincapié en el recuerdo de aquellos héroes que fallecieron en la posguerra debido a diversas afecciones o a las secuelas de la tristeza.

"Somos un pueblo con memoria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas y no dejaremos de luchar ni un solo segundo, de manera pacífica, para defender nuestra soberanía. Respeto, amor y agradecimiento siempre a nuestros héroes", subrayó. Participó la Banda de Música del Municipio y asistieron delegaciones de abanderados, alumnos, docentes y directivos de establecimientos educativos y referentes de diversas instituciones.

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