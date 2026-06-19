Celebraron los 30 años del Centro de Veteranos de Lomas de Zamora

Al encuentro asistieron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, funcionarios provinciales y municipales. El jefe comunal remarcó la importancia de mantener la soberanía como un eje rector nacional, manifestando que debe ser un objetivo para el país que la bandera argentina vuelva a flamear en las islas. Asimismo, repasó las diferentes acciones que se despliegan para dar acompañamiento a los veteranos y a sus familias, haciendo hincapié en el recuerdo de aquellos héroes que fallecieron en la posguerra debido a diversas afecciones o a las secuelas de la tristeza.