Más de 2.500 estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en Lomas de Zamora

El intendente Otermín al encabezar el acto sostuvo que "queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista".
La Plaza Grigera de Lomas de Zamora se vistió de celeste y blanco por el acto por el Día de la Bandera, fecha que se conmemora el sábado. Más de 2.500 alumnos de 4to. grado de escuelas primarias públicas, colegios privados y establecimientos de Educación Especial del distrito hicieron la Promesa de Lealtad a la insignia nacional. En la apertura, la artista, violinista y compositora lomense Micaela Sancho interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Fue encabezado por el intendente Federico Otermín junto a la jefa de Gabinete Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato. Asistieron directivos, docentes y las familias de los estudiantes, quienes colmaron el principal espacio público del distrito. Al tomar la tradicional promesa, el jefe comunal instó a la concurrencia a internalizar los valores del creador de la bandera, vinculándolos con la realidad social y la identidad nacional. "En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista", manifestó.
Luego Otermín consideró que honrar el paño nacional implica acciones cotidianas como "ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros, y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor y ser felices si lo hacemos en comunidad", para cerrar con un fuerte "¡Viva la Patria! ¡Viva Manuel Belgrano! ¡Viva Lomas de Zamora!". Participaron integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas, del cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la Asociación Belgraniana local, entre otras organizaciones intermedias.