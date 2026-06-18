Más de 2.500 estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en Lomas de Zamora

Fue encabezado por el intendente Federico Otermín junto a la jefa de Gabinete Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato. Asistieron directivos, docentes y las familias de los estudiantes, quienes colmaron el principal espacio público del distrito. Al tomar la tradicional promesa, el jefe comunal instó a la concurrencia a internalizar los valores del creador de la bandera, vinculándolos con la realidad social y la identidad nacional. "En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista", manifestó.