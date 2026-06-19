Prohibirán la circulación vehicular en dos calles de Esteban Echeverría

Este sábado desde las 16 en Oliver entre Ingeniero Huergo y Prayones de 9 de Abril y en Evita entre Mitre y Ruta 205 de El Jagüel.
Con el objetivo de incentivar el comercio de cercanía y brindar mayores comodidades a los vecinos, en los centros comerciales de las localidades de 9 de Abril y El Jagüel de Esteban Echeverría se prohibirá la circulación de vehículos este sábado desde las 16, para facilitar las compras por el Día del Padre.
En 9 de Abril la medida se implementará en Oliver, entre Ingeniero Huergo y Prayones. Y en El Jagüel, en Evita entre Bartolomé Mitre y la Ruta Nacional 205. Ese tipo de intervenciones en el espacio público se llevan a cabo de manera regular ante la proximidad de fechas festivas o de alta demanda de consumo. La configuración de estos paseos comerciales a cielo abierto se realiza a partir de consensos y acuerdos previos con los propios comerciantes, buscando dinamizar la actividad económica local ofreciendo un entorno seguro y espacioso para la circulación de los vecinos.
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