Prohibirán la circulación vehicular en dos calles de Esteban Echeverría

En 9 de Abril la medida se implementará en Oliver, entre Ingeniero Huergo y Prayones. Y en El Jagüel, en Evita entre Bartolomé Mitre y la Ruta Nacional 205. Ese tipo de intervenciones en el espacio público se llevan a cabo de manera regular ante la proximidad de fechas festivas o de alta demanda de consumo. La configuración de estos paseos comerciales a cielo abierto se realiza a partir de consensos y acuerdos previos con los propios comerciantes, buscando dinamizar la actividad económica local ofreciendo un entorno seguro y espacioso para la circulación de los vecinos.