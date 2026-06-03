Realizarán jornada para intercambiar figuritas del Mundial

En la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué -Esteban Adrogué 1224- el viernes de 17 a 20.
En la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué -Esteban Adrogué 1224- el viernes de 17 a 20 se realizará una jornada de intercambio de figuritas del Mundial, organizada por el Instituto de las Culturas Brown. Por tora parte las autoridades adelantaron que se está planificando la realización de una serie de murales temáticos en distintos puntos clave del distrito. El objetivo será homenajear el acontecimiento futbolístico.
En una primera reunión, numerosos vecinos se dieron cita en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué. Conseguir la figurita de Lionel Messi fue el máximo objetivo, seguida muy de cerca por las de Emiliano Dibu Martínez, Julián Alvarez y Rodrigo De Paul. Cada aparición de estos protagonistas despertó sonrisas. La ansiedad y la búsqueda de las "difíciles" tuvo su recompensa. En medio de abrazos y gritos de alegría, se registró el momento exacto en que 36 álbumes fueron completados de punta a punta, sellando un pacto de felicidad entre padres, madres e hijos. La jefa de Gabinete del Municipio de Almirante Brown, Paula Eichel, recorrió las mesas y dialogó con las familias.
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