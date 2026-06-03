Realizarán jornada para intercambiar figuritas del Mundial

En una primera reunión, numerosos vecinos se dieron cita en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué. Conseguir la figurita de Lionel Messi fue el máximo objetivo, seguida muy de cerca por las de Emiliano Dibu Martínez, Julián Alvarez y Rodrigo De Paul. Cada aparición de estos protagonistas despertó sonrisas. La ansiedad y la búsqueda de las "difíciles" tuvo su recompensa. En medio de abrazos y gritos de alegría, se registró el momento exacto en que 36 álbumes fueron completados de punta a punta, sellando un pacto de felicidad entre padres, madres e hijos. La jefa de Gabinete del Municipio de Almirante Brown, Paula Eichel, recorrió las mesas y dialogó con las familias.