Cerró un centro médico privado en Lomas de Zamora

El Sanatorio del Parque interrumpió sus servicios tras finalizar un vínculo de 18 años con la obra social de los jubilados. El establecimiento arrastraba una deuda por prestaciones no abonadas desde diciembre de 2025.
El Sanatorio del Parque de Lomas de Zamora, administrado por la firma Clínica Privada 2 de Abril Sociedad Anónima, de Molina Arrotea 2499, interrumpió de manera total sus actividades asistenciales desde el sábado. La medida fue calificada por la dirección como un "cierre temporal". Se desencadenó tras la anulación del contrato que la entidad mantenía desde hacía casi dos décadas con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Según explicaron las autoridades de la clínica, el quiebre de la relación prestacional se debió a una deuda acumulada por la falta de pago de las prácticas médicas brindadas desde diciembre de 2025 hasta este mes.
Ante la falta de pago por parte del PAMI, desde el Sanatorio del Parque se indicó que "hemos iniciado un proceso de reconversión institucional con el objetivo de preservar la continuidad de nuestros servicios, garantizar la sustentabilidad de la institución y proteger las fuentes de trabajo de quienes forman parte de nuestro equipo de salud". La dirección reconoció "el severo impacto social" que la medida genera en la comunidad, afectando de manera directa a miles de pacientes pertenecientes a la tercera edad que dependían de la cartilla del centro de salud para tratamientos crónicos e internaciones. También indicaron que la interrupción repercute en la cadena de proveedores locales y en el entramado socioeconómico barrial que rodea a la institución.
Con el fin de mitigar la contingencia, los responsables del establecimiento señalaron que se encuentran trabajando de forma activa para reconfigurar el modelo de negocios de la empresa. El objetivo prioritario de la administración es generar nuevas condiciones comerciales e institucionales que viabilicen la reapertura de las instalaciones en el menor plazo posible, buscando alternativas de financiamiento externas o nuevos convenios de cobertura que permitan retomar las tareas de asistencia médica y descomprimir la demanda sobre el sistema sanitario de la zona.
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