Cerró un centro médico privado en Lomas de Zamora

Ante la falta de pago por parte del PAMI, desde el Sanatorio del Parque se indicó que "hemos iniciado un proceso de reconversión institucional con el objetivo de preservar la continuidad de nuestros servicios, garantizar la sustentabilidad de la institución y proteger las fuentes de trabajo de quienes forman parte de nuestro equipo de salud". La dirección reconoció "el severo impacto social" que la medida genera en la comunidad, afectando de manera directa a miles de pacientes pertenecientes a la tercera edad que dependían de la cartilla del centro de salud para tratamientos crónicos e internaciones. También indicaron que la interrupción repercute en la cadena de proveedores locales y en el entramado socioeconómico barrial que rodea a la institución.