Inauguraron un polo cooperativo de la economía social en Burzaco

La cooperativa Cactus puso en funcionamiento una nueva planta destinada a la capacitación, el reciclaje de materiales y la venta al público.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, la cooperativa Cactus inauguró un espacio de producción, formación y comercialización en Burzaco, enfocado en la economía circular. La propuesta busca integrar el empleo genuino, la formación de oficios técnicos, la venta minorista sin intermediarios y el cuidado del ecosistema a través del procesamiento de residuos sólidos. El acto contó con la presencia del intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, del diputado provincial Mariano Cascallares, autoridades de la Provincia de Buenos Aires, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Ramiro Martínez, el presidente de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT), Martín Villalba, e integrantes del equipo municipal.
El esquema de trabajo de Cactus se sustenta en la recuperación, reparación y transformación de materias primas descartadas, abarcando desde la restauración de mobiliario antiguo hasta el reciclaje de rezagos industriales y el dictado de talleres didácticos de reparación sustentable. Durante el corte de cintas, Cascallares enfatizó que la apertura de este nuevo espacio y el trabajo en comunidad constituyen valiosas herramientas para construir oportunidades, fortalecer la producción y generar más inclusión. Por su parte, Fabiani coincidió en el valor del cooperativismo como motor regional y agregó que el proyecto refleja de manera fidedigna el valor de la organización colectiva y el compromiso con el desarrollo de la comunidad.
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