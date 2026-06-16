Inauguraron un polo cooperativo de la economía social en Burzaco

El esquema de trabajo de Cactus se sustenta en la recuperación, reparación y transformación de materias primas descartadas, abarcando desde la restauración de mobiliario antiguo hasta el reciclaje de rezagos industriales y el dictado de talleres didácticos de reparación sustentable. Durante el corte de cintas, Cascallares enfatizó que la apertura de este nuevo espacio y el trabajo en comunidad constituyen valiosas herramientas para construir oportunidades, fortalecer la producción y generar más inclusión. Por su parte, Fabiani coincidió en el valor del cooperativismo como motor regional y agregó que el proyecto refleja de manera fidedigna el valor de la organización colectiva y el compromiso con el desarrollo de la comunidad.