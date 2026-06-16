Primer encuentro distrital del programa Jóvenes y Memoria

Cerca de 500 estudiantes y 120 educadores participaron de una jornada de reflexión histórica y formación ciudadana en el Hogar Escuela Evita.
En el marco de la 25ta. convocatoria del programa provincial Jóvenes y Memoria, se desarrolló en Esteban Echeverría un encuentro distrital que reunió a estudiantes y docentes de más de 60 organizaciones sociales y escuelas secundarias de la zona. Realizado en el Hogar Escuela Evita, marcó el inicio de una serie de 50 encuentros territoriales planificados para todo el territorio bonaerense durante este año.
Constituyó una instancia de intercambio pedagógico y político entre jóvenes de Monte Grande, El Jagüel, Luis Guillón y 9 de Abril, con el objetivo de fomentar el análisis crítico sobre el pasado reciente, la identidad nacional y la vigencia de los derechos humanos en el contexto actual. La apertura del encuentro contó con la directora del programa, María Elena Saraví, quien subrayó la importancia de sostener estos espacios de construcción ciudadana y defensa de los derechos humanos en el ámbito de la educación pública.
Tras la ceremonia de apertura, la dinámica de trabajo se trasladó a talleres específicos de reflexión y producción de contenidos. Bajo esta metodología, los estudiantes desarrollaron diversos proyectos que serán el eje de sus trabajos de investigación durante el año, promoviendo el protagonismo de las nuevas generaciones en la construcción de una mirada activa sobre la sociedad. El programa Jóvenes y Memoria se ha transformado en una política pública de referencia en la Provincia de Buenos Aires, logrando movilizar a miles de adolescentes en torno a la pregunta sobre cómo las historias del pasado moldean el presente. La serie de encuentros distritales busca descentralizar la participación, permitiendo que cada comunidad local pueda debatir sus propias realidades y reconstruir sus relatos históricos desde una perspectiva de derechos.
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