Primer encuentro distrital del programa Jóvenes y Memoria

Tras la ceremonia de apertura, la dinámica de trabajo se trasladó a talleres específicos de reflexión y producción de contenidos. Bajo esta metodología, los estudiantes desarrollaron diversos proyectos que serán el eje de sus trabajos de investigación durante el año, promoviendo el protagonismo de las nuevas generaciones en la construcción de una mirada activa sobre la sociedad. El programa Jóvenes y Memoria se ha transformado en una política pública de referencia en la Provincia de Buenos Aires, logrando movilizar a miles de adolescentes en torno a la pregunta sobre cómo las historias del pasado moldean el presente. La serie de encuentros distritales busca descentralizar la participación, permitiendo que cada comunidad local pueda debatir sus propias realidades y reconstruir sus relatos históricos desde una perspectiva de derechos.