Este martes para la Licenciatura en Enfermería y para el resto de las carreras, del 2 al 13 de noviembre.

Comenzó en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) la preinscripción para el ingreso al ciclo lectivo 2027. Este martes para la Licenciatura en Enfermería y para el resto de las carreras del 2 al 13 de noviembre. Entre otras propuestas se cuentan Acompañamiento Terapéutico, Administración, Automatización y Control, Ciencia de Datos, Ciencias Políticas, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Enfermería, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, Programación, Prótesis Dental y el ciclo de complementación curricular de Enseñanza de la Matemática.