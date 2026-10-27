Este martes para la Licenciatura en Enfermería y para el resto de las carreras, del 2 al 13 de noviembre.

Comenzó en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) la preinscripción para el ingreso al ciclo lectivo 2027. Este martes para la Licenciatura en Enfermería y para el resto de las carreras del 2 al 13 de noviembre. Entre otras propuestas se cuentan Acompañamiento Terapéutico, Administración, Automatización y Control, Ciencia de Datos, Ciencias Políticas, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Enfermería, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, Programación, Prótesis Dental y el ciclo de complementación curricular de Enseñanza de la Matemática.

El trámite se realiza a través de inscripcion.unab.edu.ar, donde se pueden consultar los requisitos y las condiciones de ingreso. Asimismo, la institución canaliza las consultas generales mediante su portal principal (www.unab.edu.ar) y sus cuentas oficiales en redes sociales bajo el usuario @unaboficial. Además de las actividades académicas presenciales que se desarrollan en el campus universitario de Burzaco, se bnrindan proyectos de investigación, programas de extensión comunitaria y articulaciones con instituciones e industrias.

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