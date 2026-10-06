Incluyero0n la habilitación de una nueva sala de enfermería, la renovación de las redes sanitarias y eléctricas y la incorporación de equipamiento odontológico.
Finalizaron los trabajos de puesta en valor y adecuación edilicia en el Centro Integral de Salud (CIS) de Bustos 2172, Villa Albertina. El objetivo de las tareas desarrolladas por la Municipalidad de Lomas de Zamroa fue optimizar la infraestructura asistencial y ampliar la capacidad de las instalaciones que prestan servicios de atención primaria en la zona. Dentro de las reformas ejecutadas en la planta del edificio, se construyó y equipó una nueva sala de enfermería adaptada para la atención de urgencias menores y procedimientos clínicos habituales. De manera simultánea, las cuadrillas realizaron el recambio total de pisos y revestimientos, la renovación de la red eléctrica y de las cañerías sanitarias, la actualización del mobiliario médico y la instalación de un nuevo sillón odontológico destinado al área de salud bucal.
En el sector exterior, las obras incluyen la reconstrucción integral del ingreso al predio mediante la ejecución de veredas de concreto, con el fin de facilitar la accesibilidad y el tránsito peatonal de adultos mayores, pacientes con movilidad reducida y familias que concurren al centro. La iniciativa forma parte del programa de modernización de la red pública de centros de salud descentralizados que lleva adelante la comuna en los distintos barrios, con el objetivo de descentralizar la demanda hospitalaria y ofrecer condiciones adecuadas para la laboral profesional y el abordaje sanitario territorial.
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