Finalizaron los trabajos de puesta en valor y adecuación edilicia en el Centro Integral de Salud (CIS) de Bustos 2172, Villa Albertina. El objetivo de las tareas desarrolladas por la Municipalidad de Lomas de Zamroa fue optimizar la infraestructura asistencial y ampliar la capacidad de las instalaciones que prestan servicios de atención primaria en la zona. Dentro de las reformas ejecutadas en la planta del edificio, se construyó y equipó una nueva sala de enfermería adaptada para la atención de urgencias menores y procedimientos clínicos habituales. De manera simultánea, las cuadrillas realizaron el recambio total de pisos y revestimientos, la renovación de la red eléctrica y de las cañerías sanitarias, la actualización del mobiliario médico y la instalación de un nuevo sillón odontológico destinado al área de salud bucal.