Concluyeron obras de saneamiento e integración en el barrio El Corcho de Villa Lamadrid

Durante el encuentro con referentes comunitarios, Otermín afirmó: "Más allá de los números fríos, la obra pública que hoy está paralizada a nivel nacional representa trabajo, progreso y tranquilidad para nuestros vecinos". Agregó que "como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, les quiero agradecer a cada uno y a cada una de los que luchó para que estos trabajos se concretaran: familias del barrio, organizaciones sociales y religiosas, Cáritas, el Obispado, y en particular a Monseñor Jorge Lugones y al Padre Agustín, que acompañan a una comunidad de laburantes que quieren salir adelante".