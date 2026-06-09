Concluyeron obras de saneamiento e integración en el barrio El Corcho de Villa Lamadrid

Abarcó la instalación de 800 metros de nuevos desagües y conexiones domiciliarias, además de la construcción de 1.300 metros cuadrados de veredas.
En el marco del programa local "Obras de la Comunidad", el Municipio de Lomas de Zamora finalizó una obra hidráulica y vial en el barrio El Corcho, ubicado en Villa Lamadrid. Las tareas apuntaron a resolver deficiencias estructurales de drenaje y a mejorar la accesibilidad peatonal en un sector periférico del distrito que presentaba demandas históricas de urbanización. El intendente Federico Otermín encabezó una recorrida acompañado por el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, el párroco local, padre Agustín, y familias de la zona, con quienes evaluaron el impacto técnico y social de las reformas.
Las tareas ejecutadas incluyeron la renovación integral de la red de desagües pluviales sobre un tramo de 200 metros en las calles Figueredo y Bello. Allí se reemplazó el conducto existente por una nueva infraestructura que optimiza el drenaje y permite una mejor evacuación del agua durante los episodios de lluvia. Además, se incorporaron 600 metros de conexiones domiciliarias con sus respectivas cámaras de inspección, una intervención clave para dar respuesta a las necesidades hidráulicas del barrio y fortalecer el funcionamiento del sistema de saneamiento.
Como parte de la puesta en valor integral del sector, también se construyeron más de 1.300 metros cuadrados de veredas, mejorando la accesibilidad y la circulación peatonal, al tiempo que se generan espacios más seguros y confortables para la comunidad. La obra se completó con trabajos complementarios de pavimentación en carpeta asfáltica en distintos accesos vehiculares, la construcción de canteros, tareas de forestación, pintura y operativos de limpieza integral que contribuyen al mejoramiento general del entorno urbano.
Durante el encuentro con referentes comunitarios, Otermín afirmó: "Más allá de los números fríos, la obra pública que hoy está paralizada a nivel nacional representa trabajo, progreso y tranquilidad para nuestros vecinos". Agregó que "como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, les quiero agradecer a cada uno y a cada una de los que luchó para que estos trabajos se concretaran: familias del barrio, organizaciones sociales y religiosas, Cáritas, el Obispado, y en particular a Monseñor Jorge Lugones y al Padre Agustín, que acompañan a una comunidad de laburantes que quieren salir adelante".