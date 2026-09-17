Conmemoraron los 50 años de La Noche de los Lápices

Durante el encuentro se recordó a los jóvenes secuestrados en septiembre de 1976 en La Plata -Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro- así como a los sobrevivientes Gustavo Calotti, Patricia Miranda, Emilce Moler y el propio Pablo Díaz. En su intervención, Otermín remarcó la importancia de transmitir los hechos a las nuevas generaciones y reivindicó la militancia de los jóvenes de la época. "En el Gobierno de la Comunidad trabajamos todos los días con amor y convicción por los que dejaron la vida, para que estén orgullosos de nosotros, y por los pibes que se organizan, militan y participan de actividades solidarias para tener un futuro mejor. Por eso como intendente vengo a decir con toda contundencia que Lomas no olvida, Lomas no perdona", subrayó el jefe comunal.