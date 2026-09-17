Conmemoraron los 50 años de La Noche de los Lápices

Con actos en el ex Pozo de Banfield y en el Monumento al Lápiz de Adrogué, rindieron homenaje a los estudiantes secundarios secuestrados en 1976.
Los municipios de Lomas de Zamora y Almirante Brown llevaron adelante jornadas conmemorativas al cumplirse 50 años de los secuestros y desapariciones de estudiantes secundarios conocidos como La Noche de los Lápices, durante la última dictadura cívico-militar. En el primer distrito, el acto se desarrolló en el Espacio para la Memoria ex Pozo de Banfield, encabezado por el intendente Federico Otermín. Contó con la presencia de Pablo Díaz, sobreviviente de aquel operativo, junto a familiares de las víctimas, referentes de organismos de derechos humanos, vecinos y delegaciones de centros de estudiantes locales.
Durante el encuentro se recordó a los jóvenes secuestrados en septiembre de 1976 en La Plata -Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro- así como a los sobrevivientes Gustavo Calotti, Patricia Miranda, Emilce Moler y el propio Pablo Díaz. En su intervención, Otermín remarcó la importancia de transmitir los hechos a las nuevas generaciones y reivindicó la militancia de los jóvenes de la época. "En el Gobierno de la Comunidad trabajamos todos los días con amor y convicción por los que dejaron la vida, para que estén orgullosos de nosotros, y por los pibes que se organizan, militan y participan de actividades solidarias para tener un futuro mejor. Por eso como intendente vengo a decir con toda contundencia que Lomas no olvida, Lomas no perdona", subrayó el jefe comunal.
Por su parte, en Almirante Brown la conmemoración tuvo lugar frente al Monumento al Lápiz, en Esteban Adrogué y Avenida Espora. Estuvo encabezada por el intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y contó con la presencia del diputado provincial Mariano Cascallares. En el lugar se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y la colocación de una ofrenda floral en homenaje a los estudiantes. La actividad reunió a representantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Federación de Estudiantes Secundarios, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), institutos de formación docente y agrupaciones juveniles del distrito.
"A 50 años de aquella época trágica de 1976, donde compañeros y compañeras jóvenes que daban su lucha por el boleto estudiantil en la secundaria fueron desaparecidos y asesinados, acá desde Almirante Brown seguimos diciendo que los lápices siguen escribiendo", sostuvo Cascallares. Ambas iniciativas buscaron promover espacios de reflexión sobre el pasado reciente y renovar el compromiso institucional con los pilares de memoria, verdad y justicia en el Conurbano Sur.
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