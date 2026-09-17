Mantenimiento para el bajo nivel de Longchamps

Comprendieron la remoción de grafitis, pintura integral, adecuación de desagües pluviales y mejoras en la iluminación LED.
En el paso bajo nivel con las vías de la Línea General Roca (LGR) ubicado a la altura de la calle Diehl en Longchamps, se realizó un operativo integral de limpieza, mantenimiento y puesta en valor llevado, a cargo de la Municipalidad de Almirante Brown. Las intervenciones se concentraron en la recuperación de las paredes y espacios de circulación mediante la remoción de pinturas y grafitis, una medida similar a la ejecutada semanas atrás en la estructura vial de Rafael Calzada.
El proyecto incluyó obras complementarias orientadas a la infraestructura hídrica y peatonal. En ese sentido, las cuadrillas realizaron la adecuación del sistema de desagües pluviales para prevenir anegamientos en días de lluvia, junto con la construcción de veredas y rampas de acceso diseñadas para garantizar la accesibilidad de peatones y personas con movilidad reducida. Asimismo, se incorporaron luminarias con tecnología LED en todo el perímetro para reforzar la visibilidad y las condiciones de seguridad en el sector. Durante la supervisión de los trabajos, desde la comuna apelaron al cuidado del mobiliario urbano: "Es importante que entre todos podamos cuidar y mantener en buenas condiciones las obras y los espacios públicos. Son lugares que utilizan diariamente nuestros vecinos y que mejoran la circulación y la calidad de vida en cada barrio".
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