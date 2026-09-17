Mantenimiento para el bajo nivel de Longchamps

El proyecto incluyó obras complementarias orientadas a la infraestructura hídrica y peatonal. En ese sentido, las cuadrillas realizaron la adecuación del sistema de desagües pluviales para prevenir anegamientos en días de lluvia, junto con la construcción de veredas y rampas de acceso diseñadas para garantizar la accesibilidad de peatones y personas con movilidad reducida. Asimismo, se incorporaron luminarias con tecnología LED en todo el perímetro para reforzar la visibilidad y las condiciones de seguridad en el sector. Durante la supervisión de los trabajos, desde la comuna apelaron al cuidado del mobiliario urbano: "Es importante que entre todos podamos cuidar y mantener en buenas condiciones las obras y los espacios públicos. Son lugares que utilizan diariamente nuestros vecinos y que mejoran la circulación y la calidad de vida en cada barrio".