Crece la preocupación por el anunciado remate del Hogar Elías Romero de Temperley

Los allegados a los adultos mayores expresaron su preocupación por el impacto que el desarraigo y el cambio de entorno pueden generar en la salud física y cognitiva de los residentes, muchos de los cuales llevan varios años en el lugar. En ese sentido, solicitaron la interrupción o prórroga de los plazos de desalojo y remate para encontrar una solución edilicia o legal que permita dar continuidad a la atención en la misma sede. Por su parte, la representación de los trabajadores del espacio remarcó la necesidad de preservar las fuentes laborales y garantizar la estabilidad psicosocial de los jubilados, mientras aguardan el avance de las presentaciones judiciales e institucionales para intentar frenar la subasta del predio de Temperley.