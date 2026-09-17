Crece la preocupación por el anunciado remate del Hogar Elías Romero de Temperley

La medida dispuesta para el inmueble pone en riesgo la permanencia de más de 170 adultos mayores. Familiares y trabajadores piden postergar los plazos dictados por la Justicia y PAMI.
Una situación de incertidumbre atraviesa la comunidad del Hogar Elías Romero de Temperley, ante el inminente remate judicial del predio donde funciona la institución y la notificación emitida por PAMI para llevar adelante el traslado de los adultos mayores allí alojados. La medida judicial, derivada de un proceso de ejecución contra la entidad administradora de la propiedad, afecta de manera directa a más de 170 jubilados que residen en el establecimiento. Ante este escenario, el organismo previsional comenzó a coordinar la derivación de los residentes hacia otras residencias de la región, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los familiares y del personal de la institución.
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial el 13 de agosto, el inmueble de la Sociedad Española de Beneficencia en 25 Mayo al 1500, será rematado el 16 de octubre a las 12. La publicación indica que se trata de un inmueble ocupado y establece una base de 3.000.000 de dólares. La medida fue adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 22.
Los allegados a los adultos mayores expresaron su preocupación por el impacto que el desarraigo y el cambio de entorno pueden generar en la salud física y cognitiva de los residentes, muchos de los cuales llevan varios años en el lugar. En ese sentido, solicitaron la interrupción o prórroga de los plazos de desalojo y remate para encontrar una solución edilicia o legal que permita dar continuidad a la atención en la misma sede. Por su parte, la representación de los trabajadores del espacio remarcó la necesidad de preservar las fuentes laborales y garantizar la estabilidad psicosocial de los jubilados, mientras aguardan el avance de las presentaciones judiciales e institucionales para intentar frenar la subasta del predio de Temperley.
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