Desvalijaron una histórica capilla en el barrio Don Orione

La comunidad religiosa del barrio Don Orione se encuentra conmocionada tras registrarse un robo en la Capilla San Luis Orione, de Avenida Eva Perón y calle 13, en Claypole. El ilícito se perpetró el domingo pasado, afectando de manera directa el equipamiento logístico y las tareas de asistencia social que la institución desarrolla en la zona. El ataque coincide con las celebraciones programadas para este año con motivo del 40° aniversario de la fundación de ese templo que depende de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y es administrado por la congregación de los Hijos de la Divina Providencia, conocidos popularmente como sacerdotes orionitas.