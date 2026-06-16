Desvalijaron una histórica capilla en el barrio Don Orione

Se trata de la San Luis Orione. Delincuentes sustrajeron equipos de sonido, herramientas, electrodomésticos y el dinero recaudado de la colecta anual de Cáritas.
La comunidad religiosa del barrio Don Orione se encuentra conmocionada tras registrarse un robo en la Capilla San Luis Orione, de Avenida Eva Perón y calle 13, en Claypole. El ilícito se perpetró el domingo pasado, afectando de manera directa el equipamiento logístico y las tareas de asistencia social que la institución desarrolla en la zona. El ataque coincide con las celebraciones programadas para este año con motivo del 40° aniversario de la fundación de ese templo que depende de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y es administrado por la congregación de los Hijos de la Divina Providencia, conocidos popularmente como sacerdotes orionitas.
De acuerdo con las primeras revisiones e inventarios realizados tras constatar los ingresos forzados en el edificio, los delincuentes operaron con el tiempo suficiente para desvalijar diversos sectores. Entre los elementos de valor sustraídos se detallaron: equipos de amplificación de sonido integrales utilizados para las celebraciones misionales; elementos de cocina y electrodomésticos destinados a las actividades comunitarias de la capilla; estufas eléctricas provistas para acondicionar los salones y reflectores de iluminación perimetral; y herramientas de mantenimiento general y de infraestructura edilicia.
Las autoridades parroquiales confirmaron el perjuicio financiero más sensible para los sectores vulnerables del barrio: el robo del dinero en efectivo de lo recaudado durante la colecta anual de Cáritas, llevada a cabo el fin de semana anterior. Estaba destinado a programas de asistencia alimentaria y social. Frente al hecho, se lanzó una campaña de recaudación solidaria de emergencia para poder afrontar los gastos de reparación de las aberturas dañadas y reponer los insumos básicos de trabajo cotidiano.
Para coordinar las donaciones y evitar canales informales, se habilitó una cuenta bancaria oficial. Quienes deseen colaborar de manera económica con la Capilla San Luis Orione pueden realizar transferencias a través del alias de Mercado Pago o entidad bancaria: capillasanluisorione, el cual se encuentra registrado formalmente a nombre de la tesorera de la institución, Melina Laura Córdoba. Las actuaciones policiales por robo y daños quedaron radicadas en la comisaría de la jurisdicción bajo la intervención de las fiscalías de turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
comentar