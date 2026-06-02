Conmoción en Temperley por un femicidio

La víctima llegó a comunicarse con 911 denunciando que se encontraba retenida, pero al ingresar a su domicilio las fuerzas de seguridad la encontraron muerta.
Una mujer fue asesinada por su pareja en una vivienda de Temperley, minutos después de haber solicitado auxilio al 911. El hecho se produjo el sábado y generó una rápida movilización de los efectivos policiales, quienes acudieron al lugar tras recibir una alerta radial sobre una presunta situación de privación ilegítima de la libertad en el ámbito doméstico.
La secuencia se inició dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700. La víctima, identificada como Noelia Carolina Rivero, logró acceder a un teléfono y llamar al 911, manifestando a los operadores que su pareja, Tomás Núñez, de 39 años, la mantenía retenida contra su voluntad y bajo amenazas. Ante la gravedad del reporte, varios móviles del Comando de Patrullas local se desplazaron de urgencia hasta la dirección indicada. Al arribar al domicilio, los agentes constataron que los accesos se encontraban cerrados y que la mujer estaba siendo tomada como rehén en el interior de una de las habitaciones.
A pesar de la premura del despliegue, el agresor atacó a la víctima antes de que las fuerzas de seguridad lograran forzar los ingresos de la propiedad. Al irrumpir finalmente en el lugar, el personal policial halló a la mujer ya sin signos vitales, presentando heridas de gravedad que le causaron la muerte de forma inmediata. En el mismo perímetro de la escena del crimen, los efectivos procedieron a la reducción y posterior aprehensión en flagrancia del presunto femicida, quien no ofreció resistencia ante el avance de los uniformados una vez consumado el ataque. El imputado fue trasladado de inmediato a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la justicia bajo estrictas medidas de custodia.
Peritos de la Policía Científica se constituyeron en el inmueble para llevar a cabo el levantamiento de rastros, toma de fotografías y el secuestro de un cuchillo de cocina, el cual fue utilizado para concretar el crimen. La causa judicial quedó provisoriamente caratulada como "Homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)", delito que contempla una pena única de prisión perpetua. La fiscalía en turno de los Tribunales de Lomas de Zamora coordinará la toma de declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de la zona para determinar la existencia de denuncias previas por violencia doméstica.
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