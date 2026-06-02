Conmoción en Temperley por un femicidio

A pesar de la premura del despliegue, el agresor atacó a la víctima antes de que las fuerzas de seguridad lograran forzar los ingresos de la propiedad. Al irrumpir finalmente en el lugar, el personal policial halló a la mujer ya sin signos vitales, presentando heridas de gravedad que le causaron la muerte de forma inmediata. En el mismo perímetro de la escena del crimen, los efectivos procedieron a la reducción y posterior aprehensión en flagrancia del presunto femicida, quien no ofreció resistencia ante el avance de los uniformados una vez consumado el ataque. El imputado fue trasladado de inmediato a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la justicia bajo estrictas medidas de custodia.