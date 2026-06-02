Entregaron las distinciones Los Nominados Emergentes

Unión del Under reconoció a las principales bandas y solistas del rock independientes de la región, el interior del país y el plano internacional.
En el Centro Cultural El Galpón de la Estación de Monte Grande se entregaron de las distinciones Los Nominados Emergentes. Más de 250 artistas colmaron las instalaciones. La propuesta, impulsada por Unión del Under, comenzó en 2021 con el propósito específico de premiar y visibilizar la labor cultural que desarrolla de forma autogestiva las bandas y cantantes independientes.
La elección de los destacados en cada rubro estuvo a cargo de un jurado multidisciplinario conformado por gestores de espacios culturales, bares, teatros, medios de difusión especializados, conductores de radio y promotores vinculados estrechamente al circuito bajo. La convocatoria de este año abarcó a los exponentes de la región sur del Conurbano, a agrupaciones del interior del país e incluyó un apartado para la producción musical internacional. La apertura estuvo a cargo de Sangre Obrera, oriunda de Monte Grande. Uno de los pasajes más significativos de la jornada se produjo cuando los armoniquistas Diego Gauto, Mauro Bobadilla y Mauri Blues, quienes habían alcanzado la instancia final en su categoría, subieron al escenario para ejecutar una versión del Himno Nacional Argentino en armónica.
Luego se entregaron los premios. En las categorías instrumentales y vocales, los recibieron Daniela López, de la banda Jetoides, como mejor baterista emergente; a Leo Eyriey en el rubro de mejor bajista; a Joana Gieco, de Chulpa/Iorio como mejor tecladista; ya Mauro Bobadilla, de Argentino Yo, como mejor armoniquista. En el plano vocal, los reconocidos fueron Fabián Holubek, de Sangre Obrera, en la categoría masculina; y a Natalia Oliva, de Mundo Esquivo en la femenina. Moisés Alba, como el mejor artista solista de la edición y Fernando Caballero, integrante de la banda Jamás como mejor guitarrista emergente. La premiación técnica y de producción artística coronó aVerdades, de Karma Kumelén, como mejor disco o EP emergente; a La Vieja estación", de Jamás, como mejor canción; y a "La telekinesis al poder", de Leo Eyriey, en la categoría de mejor videoclip.
Mejor banda de rock emergente Qenqo; en heavy metal Blackmoon; en punk TorP2; en blues, Semillas blues; y en reggae, PlantAjena. Aire Arcano Kid fue elegida mejor banda juvenil emergente; Baba Yaga Rock, de Neuquén, mejor banda del interior; y Exiliados, de Colombia, mejor banda del exterior tras resultar la más votada de su sección. La organización otorgó un reconocimiento especial a la trayectoria de la Mendigando.
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