Entregaron las distinciones Los Nominados Emergentes

Luego se entregaron los premios. En las categorías instrumentales y vocales, los recibieron Daniela López, de la banda Jetoides, como mejor baterista emergente; a Leo Eyriey en el rubro de mejor bajista; a Joana Gieco, de Chulpa/Iorio como mejor tecladista; ya Mauro Bobadilla, de Argentino Yo, como mejor armoniquista. En el plano vocal, los reconocidos fueron Fabián Holubek, de Sangre Obrera, en la categoría masculina; y a Natalia Oliva, de Mundo Esquivo en la femenina. Moisés Alba, como el mejor artista solista de la edición y Fernando Caballero, integrante de la banda Jamás como mejor guitarrista emergente. La premiación técnica y de producción artística coronó aVerdades, de Karma Kumelén, como mejor disco o EP emergente; a La Vieja estación", de Jamás, como mejor canción; y a "La telekinesis al poder", de Leo Eyriey, en la categoría de mejor videoclip.