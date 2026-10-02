Aprobaron un proyecto del diputado provincial Mariano Cascallares, ante la visita que realizará en noviembre al Pequeño Cottolengo Argentino de Don Orione en Claypole y a la Basílica de Luján.
Fue declarado Visitante Ilustre al Papa León XIV, en el marco de los preparativos para su arribo al Pequeño Cottolengo Argentino de Don Orione de Claypole. La distinción surgió a partir de un proyecto del diputado provincial Mariano Cascallares y aprobado por la cámara baja bonaerense. Y el gobernador Axel Kicillof efectuó el reconocimiento a nivel provincial mediante la firma del decreto 1656.
La llegada del Sumo Pontífice a Claypole, prevista para el próximo lunes 9 de noviembre, formará parte de su primera visita a Argentina, que incluirá también una actividad oficial en la Basílica de Luján. Equipos técnicos de la Municipalidad de Almirante Brown y de la Gobernación trabajan en la coordinación logística y de seguridad junto a las autoridades de la institución de asistencia médica y social de Claypole. Durante la misma sesión parlamentaria, Diputados otorgó media sanción a otra iniciativa impulsada por Cascallares para instituir el Día de la Libertad Religiosa.
Sobre la significación institucional y comunitaria de la actividad, Cascallares manifestó que "es un enorme honor para nuestro distrito recibir al Papa León XIV y que pueda visitar nuestro querido Cottolengo Don Orione. Su llegada representa un acontecimiento histórico y espiritual para nuestro pueblo y para todo el país. Desde Almirante Brown estamos trabajando junto a la Provincia y a las distintas instituciones para acompañar los preparativos y recibir al Santo Padre junto a nuestro pueblo browniano".
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