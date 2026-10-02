La llegada del Sumo Pontífice a Claypole, prevista para el próximo lunes 9 de noviembre, formará parte de su primera visita a Argentina, que incluirá también una actividad oficial en la Basílica de Luján. Equipos técnicos de la Municipalidad de Almirante Brown y de la Gobernación trabajan en la coordinación logística y de seguridad junto a las autoridades de la institución de asistencia médica y social de Claypole. Durante la misma sesión parlamentaria, Diputados otorgó media sanción a otra iniciativa impulsada por Cascallares para instituir el Día de la Libertad Religiosa.