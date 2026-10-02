En Almirante Irizar y Comisionado Irigoin les incautaron pasta base, cocaína, un revólver calibre 38 y dinero en efectivo.
Dos jóvenes fueron aprehendidos en Longchamps durante un operativo de patrullaje preventivo desplegado por efectivos del Grupo de Prevención Motorizada del Conurbano Sur III, perteneciente a la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía Bonaerense. Ocurrió en Almirante Irizar y Comisionado Irigoin, donde los uniformados interceptaron a los sospechosos, de 18 y 23 años. Durante el registro de sus pertenencias, se secuestró una mochila que contenía 667 dosis fraccionadas de pasta base, con un peso total de 103,7 gramos, y 62 envoltorios de cocaína de máxima pureza, equivalentes a 28,2 gramos.
En el mismo bolso, las fuerzas de seguridad hallaron un revólver calibre 38 especial corto con numeración visible, un cargador calibre 9 milímetros y un total de 35 municiones. Además, se incautaron 139.500 pesos, cinco dólares en efectivo, un teléfono celular y una linterna. Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 4ta. de Longchamps y quedaron a disposición de la Justicia imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, bajo la modalidad de tenencia con fines de comercialización.
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