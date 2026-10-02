Dos jóvenes fueron aprehendidos en Longchamps durante un operativo de patrullaje preventivo desplegado por efectivos del Grupo de Prevención Motorizada del Conurbano Sur III, perteneciente a la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía Bonaerense. Ocurrió en Almirante Irizar y Comisionado Irigoin, donde los uniformados interceptaron a los sospechosos, de 18 y 23 años. Durante el registro de sus pertenencias, se secuestró una mochila que contenía 667 dosis fraccionadas de pasta base, con un peso total de 103,7 gramos, y 62 envoltorios de cocaína de máxima pureza, equivalentes a 28,2 gramos.