De la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) de Lomas de Zamora, en rechazo a los despidos y su cierre.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) de Lomas de Zamora expresó su apoyo a los empleados de la planta Dánica de Llavallol, quienes junto al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) acampan frente al establecimiento habilitado en 1939, en defensa de sus puestos de trabajo y evitar el cierre. La firma Dorada Sociedad Anónima, perteneciente al Grupo Beltrán, justificó la medida aduciendo una caída en el consumo y la falta de sostenibilidad financiera. El gremio rechazó el argumento señalando que los volúmenes de envasado se mantenían estables y cuestionaron el retiro de mercadería detectado en los días previos, el cual interpretaron como una maniobra de vaciamiento.
Desde la filial local de la UTEP remarcaron la necesidad de evitar el cierre de la fábrica y señalaron que la pérdida de fuentes de empleo impacta de manera directa en las familias de la zona y en la dinámica económica del municipio. Asimismo, destacaron la importancia de articular medidas conjuntas entre las organizaciones sindicales de la industria y el sector de la economía popular para sostener el empleo formal en la región. La agrupación manifestó que la respuesta ante el recorte de personal y la amenaza de cierre debe basarse en la organización comunitaria y la unidad de los sectores asalariados, al tiempo que ratificaron su acompañamiento a las medidas de fuerza y gestiones que lleve adelante el gremio aceitero para preservar las instalaciones operativas en Llavallol.