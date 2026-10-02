Desde la filial local de la UTEP remarcaron la necesidad de evitar el cierre de la fábrica y señalaron que la pérdida de fuentes de empleo impacta de manera directa en las familias de la zona y en la dinámica económica del municipio. Asimismo, destacaron la importancia de articular medidas conjuntas entre las organizaciones sindicales de la industria y el sector de la economía popular para sostener el empleo formal en la región. La agrupación manifestó que la respuesta ante el recorte de personal y la amenaza de cierre debe basarse en la organización comunitaria y la unidad de los sectores asalariados, al tiempo que ratificaron su acompañamiento a las medidas de fuerza y gestiones que lleve adelante el gremio aceitero para preservar las instalaciones operativas en Llavallol.