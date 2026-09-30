Desvincularon a medio centenar de empleados, en coincidencia con la celebración del Día del Empleado de Comercio. La empresa atribuyó la medida a la caída de un contrato con cadenas de estaciones de servicio.

A solo 18 meses de haber accedido a un beneficio de exención impositiva por un plazo de diez años, la distribuidora de golosinas Potigian despidió medio centenar de empleados en su centro de distribución ubicado en San Juan 1820, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. La medida afectó a personal operativo, administrativo y de logística, quienes fueron notificados de las cesantías mediante telegramas el lunes, feriado por el Día del Empleado de Comercio. La compañía, vinculada al Grupo Goldfarb que administra el mayorista Diarco, justificó la decisión en la caída de un contrato de distribución destinado a cadenas de estaciones de servicio, y en una reestructuración operativa de sus instalaciones.