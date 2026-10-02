A la recorrida por recintos históricos, galerías y centros artísticos, se sumará un descuento del 20 por ciento en comercios gastronómicos adheridos.
Este sábado de 18 a 21.30 se ofrecerá en Almirante Brown Una Noche en los Museos, organizada por la Municipalidad, que contempla un circuito por diversas localidades. En Adrogué se podrán recorrer el Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown (MACAB) en la Casa de la Cultura, el Edificio Histórico La Cucaracha, la Casa Borges, el Museo de Excombatientes de Malvinas Soberanía y Memoria y el Espacio Cultural Saudachi. En José Mármol se presentarán exposiciones artísticas colectivas en el predio de 25 de Mayo 761, y en Longchamps se podrá visitar el Estudio Ozean.
En Burzaco, habrá actividades programadas en el Museo León Sempere, en tanto que en Ministro Rivadavia abrirán la Casa de la Cultura con la muestra De alas y peces de la artista Marisa Freling y la pulpería histórica Lo de Baldomero, donde se exhibirá una muestra fotográfica del archivo patrimonial de la zona rural. En Glew, el Museo de Cerámica Toscana Cosimo Manigrasso, la Parroquia Santa Ana, la Biblioteca Popular Rojas Paz, la Fundación Soldi y los recintos culturales La Volanta del Viejo Glew y El Terraplén.
De manera complementaria, la comuna articuló con el sector comercial un 20 por ciento de descuento en los comercios gastronómicos adheridos durante el desarrollo de la inciativa, con el propósito de acompañar la actividad recreativa de las familias. En Adrogué: Panela (Rosales 1568), The Mitre (Mitre 1171), Plaza Esteban (Esteban Adrogué 31), Maria Bonita (Mitre 1195); Filomena (Esteban Adrogué 1102), Mocca (Plaza Brown 303), Riviera (Esteban Adrogué 1114) y avenida Hipólito Yrigoyen 12.905 y 13. 298 (Boulevard Shopping). En Longchamps: Dal Masetto (Chiesa 708); Sueños de Azúcar (Belgrano 1239) y Hnos. Barros (Belgrano 1280).
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