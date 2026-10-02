Este sábado de 18 a 21.30 se ofrecerá en Almirante Brown Una Noche en los Museos, organizada por la Municipalidad, que contempla un circuito por diversas localidades. En Adrogué se podrán recorrer el Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown (MACAB) en la Casa de la Cultura, el Edificio Histórico La Cucaracha, la Casa Borges, el Museo de Excombatientes de Malvinas Soberanía y Memoria y el Espacio Cultural Saudachi. En José Mármol se presentarán exposiciones artísticas colectivas en el predio de 25 de Mayo 761, y en Longchamps se podrá visitar el Estudio Ozean.