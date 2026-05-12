Desplegaron operativo de saturación policial en Longchamps

Incluyó la utilización de patrulleros, motos y helicópteros. Para su planificación se utilizó el "Mapa de Calor" elaborado por las autoridades locales, que permite determinar dónde se concentra la actividad delictiva.
En una acción coordinada entre el Municipio de Almirante Brown y la Policía Bonaerense, se puso en marcha un dispositivo de seguridad de destinado a fortalecer la prevención de ilícitos y desalentar el accionar de grupos delictivos. El operativo se desarrolló Longchamps. La supervisión de las tareas estuvo a cargo de la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, quienes estuvieron acompañados por la cúpula de la Policía Bonaerense, representada por el comisario general Martín Mira y el comisario mayor Ricardo Quintana.
Contó con la participación de patrulleros, motos y helicópteros policiales con el objetivo de fortalecer la prevención de ilícitos en todas sus modalidades y desalentar especialmente el accionar de motochorros. Además, intervino personal de Tránsito del Municipio realizando controles vehiculares. Para la planificación, la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana utilizó el Mapa de Calor del distrito, una herramienta estadística que permite identificar los sectores con mayor incidencia delictiva. A partir de ese análisis, se definen los puntos exactos de intervención para maximizar la eficiencia de los recursos humanos y materiales.
En esta oportunidad el megaoperativo fue supervisado por la jefa de Gabinete del Municipio browniano, Paula Eichel; el superintendente Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Sur II de la Policía Bonaerense, comisario general Martín Mira; y el jefe de Estación Departamental, comisario mayor Ricardo Quintana, entre otros funcionarios. El operativo se suma a una serie de hitos recientes en la gestión de seguridad del partido. Entre ellos se destaca la inauguración de la nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Ministro Rivadavia, que sumó 150 efectivos, y la base del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en el barrio Santa Ana de Glew, con 60 agentes especializados.
Se recordó que el distrito ha incorporado un sistema de dos mil cámaras activas conectadas al Centro de Operaciones Municipal (COM), nuevos patrulleros y ambulancias de alta complejidad, instalación de Paradas Seguras, Tótems de Seguridad, Alarmas Comunitarias y la aplicación "Brown Previene", que ya cuenta con más de 50.000 usuarios activos. Los operativos de saturación tienen carácter dinámico y se extenderán de manera rotativa a otras localidades, manteniendo el esquema de prevención activa y presencia policial reforzada.
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