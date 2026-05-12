Desplegaron operativo de saturación policial en Longchamps

En esta oportunidad el megaoperativo fue supervisado por la jefa de Gabinete del Municipio browniano, Paula Eichel; el superintendente Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Sur II de la Policía Bonaerense, comisario general Martín Mira; y el jefe de Estación Departamental, comisario mayor Ricardo Quintana, entre otros funcionarios. El operativo se suma a una serie de hitos recientes en la gestión de seguridad del partido. Entre ellos se destaca la inauguración de la nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Ministro Rivadavia, que sumó 150 efectivos, y la base del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en el barrio Santa Ana de Glew, con 60 agentes especializados.