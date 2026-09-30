Realizarán mamografías gratuitas en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora

Entre el lunes y el viernes próximos, sin orden médica ni turno asignado. Será para mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado el estudio en los últimos 12 meses.

Bajo el lema Tus mamas importan, el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo del partido de Lomas de Zamora, realizará la próxima semana mamografías a demanda espontánea, en el marco de las actividades de sensibilización por el Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La iniciativa se extenderá entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre inclusive y estará a cargo del personal profesional y técnico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la institución pública de salud.