Realizarán mamografías gratuitas en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora

Entre el lunes y el viernes próximos, sin orden médica ni turno asignado. Será para mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado el estudio en los últimos 12 meses.
Bajo el lema Tus mamas importan, el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de Gandulfo del partido de Lomas de Zamora, realizará la próxima semana mamografías a demanda espontánea, en el marco de las actividades de sensibilización por el Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La iniciativa se extenderá entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre inclusive y estará a cargo del personal profesional y técnico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la institución pública de salud.
Para acceder a los estudios no se solicitará orden médica prescripta ni turno asignado previamente. La convocatoria está orientada a mujeres a partir de los 40 años que no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses. A quienes dispongan de estudios mamarios previos se les solicita concurrir con los mismos para facilitar el seguimiento clínico.
La finalidad es el diagnóstico precoz de patologías mamarias y concientizar a la población sobre la importancia de las intervenciones preventivas periódicas. Desde el Gandulfo destacaron la labor del equipo de especialistas abocado a la jornada y recordaron que la detección temprana constituye la herramienta principal para incrementar la efectividad de los tratamientos oncoginecológicos.
Con alrededor de 22.000 casos nuevos y 6.000 muertes por año, el cáncer de mama es el tumor más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas. Según las últimas estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer. Conocer la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno avanzado no solo es informativo, sino que puede salvar vidas. La detección temprana presenta una tasa de supervivencia del 90 por ciento.
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