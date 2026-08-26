Entregaron ajuares a dos bebés nacidos en Almirante Brown

La comitiva visitó en primera instancia el Hospital Lucio Meléndez para agasajar a Yamila Salinas, vecina de Longchamps y madre de Luana, nacida por la tarde. Posteriormente, se trasladaron al Hospital Oñativia de Rafael Calzada para entregar el obsequio a Sofía, mamá de Tiago, quien llegó al mundo durante la madrugada. Cada ajuar entregado incluyó indumentaria, pañales, mantas y elementos pedagógicos con contenido histórico. Entre ellos, se destaca un ejemplar de las Máximas para mi hija, escritas por el Padre de la Patria en 1825, con el propósito de acercar los principios éticos y humanitarios de la gesta libertadora a las familias del distrito desde los primeros días de vida.