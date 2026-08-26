Entregaron ajuares a dos bebés nacidos en Almirante Brown

En un tributo al natalicio de Mercedes Tomasa de San Martín, la comuna y la Asociación Cultural Sanmartiniana homenajearon a las familias de los recién nacidos en los hospitales Meléndez y Oñativia.
La Asociación Cultural Sanmartiniana de Almirante Brown y el Municipio local entregaron ajuares especiales a dos bebés nacidos el lunes. La iniciativa conmemora el natalicio de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, hija del Libertador General José de San Martín, acontecido el 24 de agosto de 1816. La ceremonia contó con la presencia de la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, la presidenta de la institución sanmartiniana local, Marcela Mariel Hernández, y dos efectivos del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
La comitiva visitó en primera instancia el Hospital Lucio Meléndez para agasajar a Yamila Salinas, vecina de Longchamps y madre de Luana, nacida por la tarde. Posteriormente, se trasladaron al Hospital Oñativia de Rafael Calzada para entregar el obsequio a Sofía, mamá de Tiago, quien llegó al mundo durante la madrugada. Cada ajuar entregado incluyó indumentaria, pañales, mantas y elementos pedagógicos con contenido histórico. Entre ellos, se destaca un ejemplar de las Máximas para mi hija, escritas por el Padre de la Patria en 1825, con el propósito de acercar los principios éticos y humanitarios de la gesta libertadora a las familias del distrito desde los primeros días de vida.
La tradición se realiza en el partido desde 2022 y contempla dos fechas anuales: el 25 de febrero, por el nacimiento del General San Martín, y el 24 de agosto, por el de su hija. Desde la organización expresaron su reconocimiento al personal médico de ambos establecimientos asistenciales por la labor cotidiana y remarcaron la vocación de sembrar los valores patrios en la comunidad.