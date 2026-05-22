Fiesta y folklore para celebrar el Día de la Patria en Lomas de Zamora

En la plaza Grigera a partir del mediodía del lunes. Se realizará una campaña solidaria de recolección de frazadas, ropa de abrigo y calzado.
El lunes se llevarán a cabo los festejos al cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 en Lomas de Zamora. La convocatoria, denominada Lomas por la Patria en Comunidad, se desarrollará en la plaza Grigera, de avenida Hipólito Yrigoyen al 8700 desde las 12, con acceso libre y gratuito. La jornada conmemorativa tiene como propósito reafirmar los valores de la identidad nacional, rescatar las tradiciones históricas y consolidar un espacio de encuentro para las familias del distrito a través de una grilla que unifica propuestas artísticas, institucionales y gastronómicas típicas.
En el comienzo se realizará el tradicional desfile cívico, del cual participarán delegaciones de los establecimientos educativos, colectividades, clubes de barrio, agrupaciones gauchas y entidades de bien público. Luego habrá bailes populares en la plaza y se presentarán varios conjuntos musicales. El cierre estará a cargo del Dúo Coplanacu, la histórica formación folklórica integrada por Roberto Cantos y Julio Paz, que repasará su vasto repertorio de chacareras, zambas y tonadas representativas del cancionero popular argentino.
Además, puestos gastronómicos ofrecerán el tradicional locro criollo y otras comidas típicas. En paralelo, el Municipio dispuso una jornada en articulación con el programa Compartir Lomas, con el objetivo de recibir donaciones destinadas a asistir a los sectores más vulnerables de la población. Los vecinos que asistan a los festejos podrán acercar sus colaboraciones al Teatro del Municipio, en Manuel Castro 262. Las autoridades especificaron que las prioridades de recepción se centran en frazadas y mantas en buen estado; ropa de abrigo para niños, niñas y adultos (camperas, buzos, pulóveres); y calzado y accesorios de lana (gorros, guantes, bufandas).
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