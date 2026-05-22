Fiesta y folklore para celebrar el Día de la Patria en Lomas de Zamora

El lunes se llevarán a cabo los festejos al cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 en Lomas de Zamora. La convocatoria, denominada Lomas por la Patria en Comunidad, se desarrollará en la plaza Grigera, de avenida Hipólito Yrigoyen al 8700 desde las 12, con acceso libre y gratuito. La jornada conmemorativa tiene como propósito reafirmar los valores de la identidad nacional, rescatar las tradiciones históricas y consolidar un espacio de encuentro para las familias del distrito a través de una grilla que unifica propuestas artísticas, institucionales y gastronómicas típicas.