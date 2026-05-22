Transforman baldío en una plaza en Don Orione

Los trabajos contemplaron la limpieza integral del predio, la construcción de veredas, forestación y la instalación de luces LED. Próximamente se sumarán juegos saludables e infantiles.
El Municipio de Almirante Brown convirtió un baldío abandonado en un nuevo espacio verde público para los habitantes del barrio Don Orione. El predio se ubica en Enrique Santos Discépolo y Burgos, un punto que previamente registraba acumulación de residuos y escombros. La iniciativa forma parte de una política de desarrollo urbano que busca erradicar focos de contaminación y microbasurales en los barrios, sustituy+eendolos por áreas parquizadas que actúen como pulmones verdes y puntos de encuentro vecinal.
El proceso de transformación del terreno se desarrolló de manera progresiva a través de cuadrillas operativas municipales: Se ejecutaron tareas de limpieza, desmalezamiento y remoción de escombros acumulados para nivelar el suelo, lo que permitió avanzar con la construcción de veredas y senderos internos de concreto para garantizar la accesibilidad y los recorridos peatonales. Además, se instalarán bancos y mesas fijas de material. De forma complementaria, se realizaron tareas de forestación con especies arbóreas para incrementar la cobertura vegetal del sector; y se montó una nueva red de luminarias con tecnología LED.
Desde la Secretaría de Infraestructura local adelantaron que el equipamiento de la plaza se completará en el corto plazo con la incorporación de juegos infantiles adaptados y la colocación de arcos de fútbol para promover las actividades deportivas y recreativas al aire libre. Respecto al alcance de la obra, el diputado provincial Mariano Cascallares ponderó el sentido de los trabajos en las delegaciones del partido: "Seguimos recuperando y poniendo en valor espacios públicos en los distintos barrios de Almirante Brown para transformarlos en lugares de encuentro y recreación. Estas obras mejoran el entorno, brindan mayor seguridad y permiten que las familias puedan apropiarse de espacios que antes estaban abandonados".
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