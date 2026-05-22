Transforman baldío en una plaza en Don Orione

Desde la Secretaría de Infraestructura local adelantaron que el equipamiento de la plaza se completará en el corto plazo con la incorporación de juegos infantiles adaptados y la colocación de arcos de fútbol para promover las actividades deportivas y recreativas al aire libre. Respecto al alcance de la obra, el diputado provincial Mariano Cascallares ponderó el sentido de los trabajos en las delegaciones del partido: "Seguimos recuperando y poniendo en valor espacios públicos en los distintos barrios de Almirante Brown para transformarlos en lugares de encuentro y recreación. Estas obras mejoran el entorno, brindan mayor seguridad y permiten que las familias puedan apropiarse de espacios que antes estaban abandonados".