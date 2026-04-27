Granados participó en encuentro de intendentes sobre cambio climático

La presencia de Granados en Tucumán reforzó la pertenencia de Ezeiza a una red de ciudades que priorizan la "diplomacia climática" como vía para el desarrollo. La articulación con otros intendentes permite generar una masa crítica que presione por políticas nacionales más ambiciosas y por una distribución equitativa de los recursos destinados al saneamiento ambiental. Con esta participación, el Municipio de Ezeiza no solo busca potenciar su agenda ecológica, sino también consolidar un modelo de gestión que entienda el cuidado del entorno como una condición necesaria para la dignidad y el bienestar de su comunidad en el largo plazo.