Granados participó en encuentro de intendentes sobre cambio climático

Se efectuó el intercambio de experiencias sobre la gestión de residuos, la transición energética y la preservación de los espacios verdes.
El intendente de Ezeiza Gastón Granados asistió a la VI Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático en Tucumán, organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) en Tucumán, donde debatieron políticas de Estado orientadas a la sostenibilidad. Granados mantuvo encuentros de trabajo con el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y con sus pares de diversas provincias, entre ellos Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán) y Carlos Munisaga (Rawson).
El eje de las conversaciones estuvo centrado en el intercambio de experiencias sobre la gestión de residuos, la transición energética y la preservación de los espacios verdes. "Participar de la RAMCC nos permite acceder a nuevos conocimientos para mejorar la calidad de vida de cada vecino. Ezeiza sigue creciendo con una mirada sustentable", destacó Granados, subrayando que la agenda ambiental es hoy un pilar indiscutible para el crecimiento ordenado del municipio.
La Asamblea de la RAMCC se consolida como el espacio de concertación climática más importante de Argentina, donde los municipios asumen compromisos concretos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los puntos clave de la participación incluyeron la búsqueda de tecnologías para mejorar la eficiencia energética en el alumbrado y en los edificios municipales; estrategias para proteger el entorno natural característico del distrito frente al avance de la urbanización; y la posibilidad de articular con organismos internacionales para el desarrollo de infraestructuras que resistan fenómenos meteorológicos extremos.
La presencia de Granados en Tucumán reforzó la pertenencia de Ezeiza a una red de ciudades que priorizan la "diplomacia climática" como vía para el desarrollo. La articulación con otros intendentes permite generar una masa crítica que presione por políticas nacionales más ambiciosas y por una distribución equitativa de los recursos destinados al saneamiento ambiental. Con esta participación, el Municipio de Ezeiza no solo busca potenciar su agenda ecológica, sino también consolidar un modelo de gestión que entienda el cuidado del entorno como una condición necesaria para la dignidad y el bienestar de su comunidad en el largo plazo.