Hogar de ancianos de Banfield sufrió dos hechos de inseguridad en menos de 48 horas

La dirección del Hogar San Roque de Banfield, denunció dos hechos delictivos sucesivos 48 horas. El primero fue el robo de un grupo electrógeno de gran porte, un equipo crítico para el funcionamiento logístico del establecimiento, ya que permitía asegurar de manera ininterrumpida la cadena de frío de medicamentos complejos, la conservación de alimentos frescos y el funcionamiento de aparatología médica básica ante las reiteradas fallas operativas de la red de energía eléctrica que afectan a ese sector del partido de Lomas de Zamora.