Hogar de ancianos de Banfield sufrió dos hechos de inseguridad en menos de 48 horas

Delincuentes sustrajeron un grupo electrógeno que resultaba indispensable para la conservación de medicamentos y alimentos durante los cortes de luz.
La dirección del Hogar San Roque de Banfield, denunció dos hechos delictivos sucesivos 48 horas. El primero fue el robo de un grupo electrógeno de gran porte, un equipo crítico para el funcionamiento logístico del establecimiento, ya que permitía asegurar de manera ininterrumpida la cadena de frío de medicamentos complejos, la conservación de alimentos frescos y el funcionamiento de aparatología médica básica ante las reiteradas fallas operativas de la red de energía eléctrica que afectan a ese sector del partido de Lomas de Zamora.
Al día siguiente, se registró un nuevo intento de ingreso al establecimiento, cuando personas desconocidas habrían intentado acceder al edificio tras retirar una ventana. Sin embargo, la maniobra se frustró cuando la estructura cayó y se activó el sistema de alarma. "Afortunadamente, nuestros residentes se encuentran bien y la atención nunca se vio interrumpida. Desde el primer momento trabajamos para resolver la situación y continuar brindando el cuidado y la contención que nuestros adultos mayores merecen", detallaron desde la administración.
Sin embargo, desde el plano administrativo señalaron que ese escenario de inseguridad obligó a la comisión directiva a desviar fondos previstos para el mantenimiento general ordinario hacia el área de seguridad física. Para mitigar futuros riesgos de intrusión, se incorporaron nuevas medidas de blindaje, sensores y sistemas de monitoreo perimetral. "Creemos importante visibilizar lo sucedido. No se trata solamente de una institución, sino de un espacio que cuida a personas mayores y que cumple una función esencial para nuestra comunidad", apuntaron.
Agregaron que "por eso, pedimos a las autoridades que se refuercen las medidas de seguridad en Lomas de Zamora, para que hechos como estos no vuelvan a afectar a quienes dedican su vida al cuidado de los demás". Y agradecieron el acompañamiento de las familias, vecinos y de toda la comunidad que día a día les brinda su apoyo.
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