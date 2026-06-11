SurUrbano

Homenaje al Indio Solari en Burzaco

La banda tributo Cronorock ofrecerá un recital el domingo a partir de las 16, en el Parque Don Orione, Eva Perón 1948, con entrada libre y gratuita.

Con el propósito de conmemorar la trayectoria de uno de los máximos exponentes del rock argentino, el municipio de Almirante Brown será sede de un recital en homenaje al Indio Solari. La banda tributo Cronorock junto al Instituto Municipal de las Culturas organizan la "Misa de Despedida" en el distrito. "Almirante Brown despide al Indio Solari", se realizará el domingo a partir de las 16, en el Parque Don Orione, Eva Perón 1948, con entrada libre y gratuita.

Cronorock es una agrupación tributo de extensa trayectoria originaria de Burzaco y reconocida en el circuito bonaerense por sus recreaciones del repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de la etapa solista de Solari. Los integrantes de la banda destacaron el valor simbólico y comunitario que adquiere esta presentación en el espacio público. "Nos juntamos a hacer lo que mejor sabemos: cantar. Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones. Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable. Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable", señalaron.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados