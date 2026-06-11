Homenaje al Indio Solari en Burzaco

La banda tributo Cronorock ofrecerá un recital el domingo a partir de las 16, en el Parque Don Orione, Eva Perón 1948, con entrada libre y gratuita.
Con el propósito de conmemorar la trayectoria de uno de los máximos exponentes del rock argentino, el municipio de Almirante Brown será sede de un recital en homenaje al Indio Solari. La banda tributo Cronorock junto al Instituto Municipal de las Culturas organizan la "Misa de Despedida" en el distrito. "Almirante Brown despide al Indio Solari", se realizará el domingo a partir de las 16, en el Parque Don Orione, Eva Perón 1948, con entrada libre y gratuita.
Cronorock es una agrupación tributo de extensa trayectoria originaria de Burzaco y reconocida en el circuito bonaerense por sus recreaciones del repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de la etapa solista de Solari. Los integrantes de la banda destacaron el valor simbólico y comunitario que adquiere esta presentación en el espacio público. "Nos juntamos a hacer lo que mejor sabemos: cantar. Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones. Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable. Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable", señalaron.
comentar